Ексдепутати фракції «Голосу» розповіли, чому підтримали «антиолігархічний закон» Зеленського

На думку членів «Справедливості», слід було надати більшості можливість «воювати з олігархами тією зброєю, яку вони просять»

Народна депутатка IX скликання, що представляє депутатську групу «Справедливість», Олександра Устінова, пояснила, чому вона та її колеги підтримали «антиолігархічний» законопроект, запропонований Володимиром Зленським. Про ставлення «Справедливості» до закону та мотиви голосування за нього вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Боротьба з олігархами є першим пунктом програми партії, з якою ми йшли на вибори. Боротьбу з олігархами ми обіцяли нашим виборцям, і якщо є хоч найменший шанс ускладнити цим ворогам держави життя це – ми не маємо права не голосувати за це. Воювати треба будь-якою зброєю, хай і не досконалою. Відтак ми підтримали цей законопроект щоб надати більшості воювати з олігархами тією зброєю, яку вони просять. Чи це дасть результат – час покаже», – пояснила Устінова.

Також вона зазначила, що попри підтримку законопроекту, у «Справедливості» його вважають популістичним, декларативним та таким, що навряд змінить життя українців найближчим часом.

«Цей закон не про тиск на людей чи бізнес, а про конкретні заборони для вузького кола осіб, щодо впливу на політику чи ключові галузі. Саме це ми і обіцяли своїм виборцям.

Ми розуміємо, чому більшість опозиційних партій голосуватиме проти цього закону – ці люди в політиці давно і їм потрібно захищати себе і своїх спонсорів від щонайменшої небезпеки їх капіталам», – вважає депутатка.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроєкт №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів.

Під час обговорення законопроекту між фракцією «Голосу» та їх колишніми колегами, що зараз створили депутатьску групу «Справедливість» сталася сварка, відео якої на своїй сторінці у Facebook опублікував депутат від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, у липні 2021 року частина народних депутатів від «Голосу» оголосила про свій вихід з партії у зв'язку з «узурпацією влади» у партійній структурі її очільницею Кірою Рудик. Пізніше екснардепи від «Голосу» Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталія Піпа, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Володимир Цабаль, Андрій Шараськін та Ярослав Юрчишин заявили про створення депутатського об'єднання «Справедливість».

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