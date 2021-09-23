Рада ухвалила закон про олігархів: як голосували депутати

Законом передбачено створення спеціального реєстру, куди будуть вносити олігархів

Верховна Рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроєкт №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів. Про це повідомляє Главком з посиланням на трансляцію засідання парламенту в Youtube.

Нардепи розглянули законопроєкт за скороченою процедурою, що викликало обурення в опозиції. Парламентарі опозиційних партій навіть блокувати трибуну Ради.

Переважну більшість голосів за законопроєкт віддала президентська партія монобільшості «Слуга народу» – 229, «За майбутнє» – 18, Довіра – 15, «Голос» – 11.

Проти виступили народні депутати від «Євросолідарності» – 23 нардепи та «ОПЗЖ» – 20.

Законом передбачено створення спеціального реєстру, куди будуть вносити олігархів. Для цього вони повинні відповідати трьом з чотирьох критеріїв: участь у політичному житті, значний вплив на ЗМІ, контроль або володіння монополією, а також наявність активів на суму близько 2,3 млрд гривень.

У документі прописано, що визначення олігархів – це прерогатива РНБО, яку очолює президент Володимир Зеленський.

Бізнесмени, які потрапили до реєстру олігархів, будуть зобов'язані подавати електронну декларацію нарівні з чиновниками. Їм буде заборонено фінансувати партії та брати участь у великій приватизації. Крім того, олігархам і держслужбовцям треба буде звітувати про контакти між собою.