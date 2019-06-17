«Навколо мене була ворожа система»: Гройсман поскаржився на СБУ, прокуратуру і митників



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Володимир Гройсман

«Дещо мені вдалося зробити, але багато, чого не вдалося зробити, тому що вся система навколо мене була абсолютно ворожа», заявив Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сподівається, що при президенті Володимиру Зеленському вдасться навести порядок в питанні детінізації економіки, в тому числі не без допомоги «очищеної» правоохоронної системи.

«Сподіваюся, що з приходом нового президента буде вичищена вся правоохоронна система, туди прийдуть нормальні люди, вони будуть працювати над тим, щоб створити нормальні умови правоохоронної системи для економіки», - сказав Гройсман в неділю ввечері в ефірі телеканалу ICTV.

Він пояснив, що для стабілізації економіки, для надходження інвестицій необхідні надходження доходів до бюджету від детінізації економіки, від боротьби з контрабандою.

«Дещо мені вдалося зробити, але багато, чого не вдалося зробити, тому що вся система навколо мене була абсолютно ворожа - СБУ, прокуратура, митники ... Мені важко було пробитися когось поміняти, змінити в цій системі у мене не було ніяких важелів», - поскаржився Гройсман.

Він підкреслив, що зробить усе, щоб змінити ситуацію.

«У попередній період, на превеликий жаль, у попереднього президента такої волі не було, і мої розмови закінчувалися просто нічим. Зараз я маю шанс», - підсумував прем'єр.

Нагадаємо, прем'єр-міністр та лідер політичної партії «Українська стратегія Гройсмана» Володимир Гройсман вважає, що у разі проходження у Верховну Раду після виборів зможе знову претендувати на посаду прем'єра.