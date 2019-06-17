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    Політика

    «Навколо мене була ворожа система»: Гройсман поскаржився на СБУ, прокуратуру і митників

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    Володимир Гройсман - «Навколо мене була ворожа система»: Гройсман поскаржився на СБУ, прокуратуру і митників
    Володимир Гройсман

    «Дещо мені вдалося зробити, але багато, чого не вдалося зробити, тому що вся система навколо мене була абсолютно ворожа», заявив Гройсман

    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сподівається, що при президенті Володимиру Зеленському вдасться навести порядок в питанні детінізації економіки, в тому числі не без допомоги «очищеної» правоохоронної системи.

    «Сподіваюся, що з приходом нового президента буде вичищена вся правоохоронна система, туди прийдуть нормальні люди, вони будуть працювати над тим, щоб створити нормальні умови правоохоронної системи для економіки», - сказав Гройсман в неділю ввечері в ефірі телеканалу ICTV.

    Він пояснив, що для стабілізації економіки, для надходження інвестицій необхідні надходження доходів до бюджету від детінізації економіки, від боротьби з контрабандою.

    «Дещо мені вдалося зробити, але багато, чого не вдалося зробити, тому що вся система навколо мене була абсолютно ворожа - СБУ, прокуратура, митники ... Мені важко було пробитися когось поміняти, змінити в цій системі у мене не було ніяких важелів», - поскаржився Гройсман.

    Він підкреслив, що зробить усе, щоб змінити ситуацію.

     «У попередній період, на превеликий жаль, у попереднього президента такої волі не було, і мої розмови закінчувалися просто нічим. Зараз я маю шанс», - підсумував прем'єр.

    Нагадаємо, прем'єр-міністр та лідер політичної партії «Українська стратегія Гройсмана» Володимир Гройсман вважає, що у разі проходження у Верховну Раду після виборів зможе знову претендувати на посаду прем'єра.

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