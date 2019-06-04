НАЗК вперше просить Парубія позбавити мандата нардепа



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Суд вперше визнав факт сумісництва народного депутата

Національне агентство з питань запобігання корупції звернулось до спікера Верховної Ради з проханням надати доручення профільному комітету опрацювати матеріали щодо вчиненого народним депутатом Федором Негоєм порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності.

Парламентський комітет повинен надати відповідний висновок Андрію Парубію, щоб потім звернутись до суду про дострокове припинення повноважень народного депутата.

Підставою цього НАЗК називає рішення суду щодо визнання факту сумісництва, вперше прийнятого щодо народного депутата. Печерський райсуд Києва розглянув протокол про адміністративне правопорушення та констатував факт порушення вимог п.2 ч.1 ст. 25 закону «Про запобігання корупції та вчинення ним адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 172-4 КУпАП (сумісництво та суміщення з іншими видами діяльності).

Водночас провадження у вказаній справі закрито за закінченням строків притягнення до адміністративної відповідальності.

Згідно законодавству, народний депутат не має права входити до складу керівництва, правління чи ради підприємства. У разі невиконання вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності повноваження народного депутата України припиняються достроково на підставі закону за рішенням суду.

Нагадаємо, Федір Негой пройшов до Ради як самовисуванець, однак згодом увійшов у фракцію БПП. Потім в квітні 2015 року покинув президентську фракцію. А за рік повернувся до неї.