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    Сироїд хоче обмежити повноваження президента, але просить виборців Зеленського не ображатися

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    Оксана Сироїд - Сироїд хоче обмежити повноваження президента, але просить виборців Зеленського не ображатися
    Оксана Сироїд

    Сироїд розіслала законопроект «Про президента України» всім лідерам фракцій і Зеленському

    Віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд заявила, що її законопроект «Про президента України» має дві місії, зокрема – обмежити повноваження президента.

    Про це вона сказала в інтерв’ю Главкому.

    «Я розіслала свій проект закону всім лідерам фракцій, а також новообраному президенту. Наша мета не в тому, щоб образити виборців нового президента. Це в інтересах нашої держави», - заявила Сироїд.

    Вона зазначила, що команда новообраного президента Володимира Зеленського зацікавлена в обговоренні цього законопроекту.

    Віце-спікер Верховної Ради заявила, що прийняття закону буде залежати від позиції новообраного президента.

    «Великою мірою це буде залежати від позиції новообраного президента. Я не маю жодного наміру маніпулювати цією ситуацією», - зазначила Сироїд.

    За її словами, законопроект ще не зареєстрований в Раді.

    «Ні, поки ми його тільки обговорюємо. Бо просто зареєструвати і кричати, що його треба приймати, було б неправильно», - резюмувала Сироїд.

    Нагадаємо, віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд 23 квітня оприлюднила свій законопроект «Про президента України», який передбачає суттєве зменшення президентських повноважень та передачу багатьох функцій уряду та прем’єр-міністру.

    Як відомо, Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів.  Володимир Зеленський набрав 73,22% голосів (13 541 530), Петро Порошенко - 24,45% голосів (4 522 320).

      Читайте також: Оксана Сироїд: У нас президент більше, ніж король. Мій законопроект має це змінити
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