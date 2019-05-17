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    Політика

    Луценко складе свої повноваження перед інавгурацією Зеленського

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    Представник президента України у Верховній Раді Ірина Луценко - Луценко складе свої повноваження перед інавгурацією Зеленського
    Представник президента України у Верховній Раді Ірина Луценко
    Фото: Главком

    Луценко дасть поради Зеленському, «як не воювати, а конструктивно працювати з парламентом»

    Представник президента України у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що складе свої повноваження перед інавгурацією новообраного президента Володимира Зеленського.

    Про це повідомили в прес-службі БПП «Солідарність».

    «Я в переддень інавгурації нового президента Зеленського складу свої повноваження... Я відзвітую і дам поради новообраному президенту Зеленському, як не воювати, а конструктивно працювати з парламентом», – заявила Луценко.

    До слова, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко написала заяву про звільнення з посади уповноваженого президента України з мирного врегулювання та представника України в гуманітарній підгрупі в Мінську.

    Нагадаємо, інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться 20 травня.

    Прес-служба команди Зеленського планує вести трансляцію інавгурації на офіційних сторінках у соцмережах.

    Також у Зеленського заявляють, що призначена дата інавгурації спричинить низку труднощів.

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