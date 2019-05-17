Луценко складе свої повноваження перед інавгурацією Зеленського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Представник президента України у Верховній Раді Ірина Луценко Фото: Главком

Луценко дасть поради Зеленському, «як не воювати, а конструктивно працювати з парламентом»

Представник президента України у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що складе свої повноваження перед інавгурацією новообраного президента Володимира Зеленського.

Про це повідомили в прес-службі БПП «Солідарність».

«Я в переддень інавгурації нового президента Зеленського складу свої повноваження... Я відзвітую і дам поради новообраному президенту Зеленському, як не воювати, а конструктивно працювати з парламентом», – заявила Луценко.

До слова, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко написала заяву про звільнення з посади уповноваженого президента України з мирного врегулювання та представника України в гуманітарній підгрупі в Мінську.

Нагадаємо, інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться 20 травня.

Прес-служба команди Зеленського планує вести трансляцію інавгурації на офіційних сторінках у соцмережах.

Також у Зеленського заявляють, що призначена дата інавгурації спричинить низку труднощів.