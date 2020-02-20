Невиконання передвиборчих обіцянок. Суд «благословив» Зеленського і «слуг народу»



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Володимира Зеленського намагалися притягнути до суду у Хмельницькому Фото: Главком

Суд погодився з позицією ДБР, яке не захотіло відкривати справу щодо Володимира Зеленського і партії «Слуга народу»

Хмельницький міськрайонний суд відмовився визнавати бездіяльність територіального управління Державного бюро розслідувань, яке не відкрило справу щодо президента Володимира Зеленського і партії «Слуга народу» через невиконання передвиборчих обіцянок.

Про це повідомляє місцеве видання «Незалежний громадський портал» з посиланням на ухвалу суду.

За словами заявника, він ще наприкінці листопада 2019 року звернувся із заявою до президента України Володимира Зеленського, в якій зазначив про невиконання главою держави та партією «Слуга народу» передвиборчих обіцянок, чим, на думку заявника, вчиняються шахрайські дії та порушуються його права.

Вказане звернення через Генеральну прокуратуру України та Шепетівську місцеву прокуратуру було надіслано на розгляд до територіального управління ДБР у Хмельницькому.

31 січня ДБР повідомило, що не знайшло підстав для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Така відповідь спонукала заявника піти до суду, щоб зобов’язати ДБР відкрити кримінальну справу.

Натомість слідчий суддя дійшов висновків про відсутність підстав для реєстрації кримінального провадження. Зазначається, що скарга на бездіяльність відповідних посадових осіб ДБР стосовно невнесення таких відомостей до ЄРДР є необґрунтованою.