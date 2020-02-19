«Ти зрадник!» Жінка накричала на Зеленського під час його візиту у Бориспіль (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зеленський ніяк не відреагував на запитання жінки і продовжив огляд лікарні

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування невідома жінка назвала його зрадником і запитала, чому на фронті гинуть люди.

«Зеленський, ти зрадник. Чому на фронті гинуть? Хто для тебе Росія? Відповідайте, я ваш народ! Я жителька Донецька, вам розказати, що там на шахтах робиться?!» – кричала жінка.

Зеленський ніяк не відреагував на запитання жінки і продовжив огляд недобудованої лікарні.

Нагадаємо, у вівторок ввечері у Нью-Йорку відбулося засідання Радбезу ООН: Україна порушила питання наступу підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі.

Україна в ООН озвучила бойові втрати на Донбасі з початку року.

Заступниця генсека ООН стурбована загрозою сповзання до нового насильства на Донбасі.

Зазначимо, що голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, коментуючи бої на Донбасі, заявив, що «немає достовірної інформації, хто саме і з якого боку наступав».

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс занепокоєний сплеском насильства на сході України, що стався вранці 18 лютого, і розцінює дії підтримуваних Росією найманців як підрив Мінських угод та всіх зусиль із мирного врегулювання конфлікту.

Нагадаємо, зранку 18 лютого бойовики атакували українські позиції поблизу Новотошківського на Донбасі.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов, керівництво Генштабу, МВС та СБУ у вівторок о 12-й годині провели брифінг за результатами засідання РНБО.

Своєю чергою, Офіс генерального прокурора відкрив кримінальну справу через сьогоднішній наступ бойовиків на Донбасі.

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом обстрілів позицій Збройних Сил України, здійснених проросійськими терористичними угрупованнями у Луганській області 18 лютого 2020 року.