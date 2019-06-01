Новий глава Місії ОБСЄ в Україні вступив на посаду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Новий керівник СММ ОБСЄ в Україні Халіт Чевік

Халіт Чевік замінив Ертурула Апакана на посаді керівник СММ ОБСЄ у Україні

Сьогодні, 1 червня, новий керівник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Халіт Чевік офіційно розпочав свою роботу.

Нагадаємо, турецького дипломата, екс-посла в ООН Халіта Чевіка було призначено новим керівником СММ ОБСЄ у Україні в березні цього року.

Всього на цю посаду претендували 6 кандидатів.

Яшар Халіт Чевік є кадровим дипломатом, з 2012 по 2016 був постійним представником Туреччини в ООН.

З 2 квітня 2014 року Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні очолював Ертурул Апакан - також кадровий турецький дипломат, який був постійним представником Туреччини в ООН (2009 – 2012) та заступником міністра в Міністерстві закордонних справ (2006 – 2009).

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СMM) почала свою роботу 21 березня 2014 року на підставі запиту від уряду України до ОБСЄ і консенсусного рішення всіх 57 країн-учасниць ОБСЄ, у складі 100 осіб строком на 6 місяців. Влітку 2014 року, після загострення конфліктів, чисельність СММУ було збільшено до 500 осіб, а мандат продовжений до 31 березня 2016 року.

Метою роботи СММ є збір інформації, спостереження, встановлення фактів і звітування про ситуацію з безпекою по всій Україні. До повноважень СММ не входить робити висновки або проводити будь-які розслідування. СММ спілкується з різними суспільними групами, зокрема представниками влади усіх рівнів, громадянського суспільства, етнічних і релігійних груп і місцевих громад.