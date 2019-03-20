Місію ОБСЄ в Україні очолив дипломат з Туреччини – ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Яшар Халіт Чевік з 2012 по 2016 був постійним представником Туреччини в ООН

На посаду очільника СММ ОБСЄ в Україні претендували шість кандидатів

Новим керівником СММ ОБСЄ в Україні призначено турецького дипломата, екс-посла в ООН Халіта Чевіка.

Про це пише Укрінформ, посилаючись на поінформованого співрозмовника в дипломатичних колах.

«Новим керівником Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ призначено кандидата від Туреччини, посла Халіта Чевіка», - повідомив співрозмовник.

За його словами, всього на цю посаду претендували 6 кандидатів.

Відомо, що Яшар Халіт Чевік є кадровим дипломатом, з 2012 по 2016 був постійним представником Туреччини в ООН.

З 2 квітня 2014 року Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні очолював Ертурул Апакан - також кадровий турецький дипломат, який був постійним представником Туреччини в ООН (2009 – 2012) та заступником міністра в Міністерстві закордонних справ (2006 – 2009).