Місію ОБСЄ в Україні очолив дипломат з Туреччини – ЗМІ
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Розсилка
Яшар Халіт Чевік з 2012 по 2016 був постійним представником Туреччини в ООН
На посаду очільника СММ ОБСЄ в Україні претендували шість кандидатів
Новим керівником СММ ОБСЄ в Україні призначено турецького дипломата, екс-посла в ООН Халіта Чевіка.
Про це пише Укрінформ, посилаючись на поінформованого співрозмовника в дипломатичних колах.
«Новим керівником Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ призначено кандидата від Туреччини, посла Халіта Чевіка», - повідомив співрозмовник.
За його словами, всього на цю посаду претендували 6 кандидатів.
Відомо, що Яшар Халіт Чевік є кадровим дипломатом, з 2012 по 2016 був постійним представником Туреччини в ООН.
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СMM) почала свою роботу 21 березня 2014 року на підставі запиту від уряду України до ОБСЄ і консенсусного рішення всіх 57 країн-учасниць ОБСЄ, у складі 100 осіб строком на 6 місяців. Влітку 2014 року, після загострення конфліктів, чисельність СММУ було збільшено до 500 осіб, а мандат продовжений до 31 березня 2016 року.
Метою роботи СММ є збір інформації, спостереження, встановлення фактів і звітування про ситуацію з безпекою по всій Україні. До повноважень СММ не входить робити висновки або проводити будь-які розслідування. СММ спілкується з різними суспільними групами, зокрема представниками влади усіх рівнів, громадянського суспільства, етнічних і релігійних груп і місцевих громад.