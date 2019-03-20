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    Місію ОБСЄ в Україні очолив дипломат з Туреччини – ЗМІ

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    Яшар Халіт Чевік з 2012 по 2016 був постійним представником&nbsp;Туреччини&nbsp;в ООН - Місію ОБСЄ в Україні очолив дипломат з Туреччини – ЗМІ
    Яшар Халіт Чевік з 2012 по 2016 був постійним представником Туреччини в ООН

    На посаду очільника СММ ОБСЄ в Україні претендували шість кандидатів

    Новим керівником СММ ОБСЄ в Україні призначено турецького дипломата, екс-посла в ООН Халіта Чевіка.

    Про це пише Укрінформ, посилаючись на поінформованого співрозмовника в дипломатичних колах.

    «Новим керівником Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ призначено кандидата від Туреччини, посла Халіта Чевіка», - повідомив співрозмовник.

    За його словами, всього на цю посаду претендували 6 кандидатів.

    Відомо, що Яшар Халіт Чевік є кадровим дипломатом, з 2012 по 2016 був постійним представником Туреччини в ООН.

    З 2 квітня 2014 року Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні очолював Ертурул Апакан - також кадровий турецький дипломат, який був постійним представником Туреччини в ООН (2009 – 2012) та заступником міністра в Міністерстві закордонних справ (2006 – 2009).
    Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СMM) почала свою роботу 21 березня 2014 року на підставі запиту від уряду України до ОБСЄ і консенсусного рішення всіх 57 країн-учасниць ОБСЄ, у складі 100 осіб строком на 6 місяців. Влітку 2014 року, після загострення конфліктів, чисельність СММУ було збільшено до 500 осіб, а мандат продовжений до 31 березня 2016 року.
    Метою роботи СММ є збір інформації, спостереження, встановлення фактів і звітування про ситуацію з безпекою по всій Україні. До повноважень СММ не входить робити висновки або проводити будь-які розслідування. СММ спілкується з різними суспільними групами, зокрема представниками влади усіх рівнів, громадянського суспільства, етнічних і релігійних груп і місцевих громад.

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