Очільник Антикорупційної прокуратури пояснив, чому «справу Павелка» віддали Нацполіції

НАБУ передало провадження до Нацполіції, оскільки роль суб’єкта, який їм підслідний, в даній справі не знайшла свого підтвердження

Справу президента Української асоціації футболу екснардепа Андрія Павелка щодо побудови штучних полів за завищеними цінами НАБУ передало до Нацполіції. Роль Павелка у ймовірній оборудці в даному кримінальному провадженні не знайшла свого підтвердження. До того ж в поліції було подібне провадження щодо керівників приватних підприємств. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів виконувач обов’язків голови Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) Максим Грищук.

«Провадження стосувалось закупівлі за завищеними цінами матеріалів для виготовлення штучних футбольних полів. Ця закупівля здійснювалася закордоном, потім через підприємства в Україні вони перепродавалися. Детективи та прокурори звернулись із рядом запитів до різних країн про міжнародну правову допомогу. В подальшому детективами НАБУ направлено нам листа, де зазначалось, що роль суб’єкта, який їм підслідний, в даному кримінальному провадженні не знайшла свого підтвердження», – зазначив Грищенко.

Керівник САП додав, що у практиці антикорупційного органу існують випадки, коли кримінальні провадження починає розслідувати НАБУ, однак згодом прокурори приходять до висновку, що потрібно визначати підслідність за іншим органом через відсутність суб’єктів НАБУ.

«І навпаки – прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво за кримінальними провадженнями поліції чи СБУ можуть визначати справи нам, якщо бачать, що це підслідність НАБУ», – підсумував Максим Грищук.

Нагадаємо, у червні 2018 року детективи НАБУ розпочали розслідування за фактами щодо можливих зловживань службових осіб законодавчої та виконавчої гілок влади при виділенні коштів та закупівлях коштом державного бюджету робіт та послуг із будівництва футбольних полів зі штучним покриттям.

Одним із фігурантів розслідування був тодішній народний депутат, а також президент Федерації футболу України Андрій Павелко.