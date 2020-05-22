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    Економіка та фінанси

    Детективи НАБУ проводять обшуки у службових осіб «Укрзалізниці»

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    Детективи НАБУ проводять обшуки у службових осіб «Укрзалізниці»

    В Антикорупційному бюро зазначили, що керівництво «Укрзалізниця» сприяє здійсненню розслідування з метою встановлення усіх обставин справи

    Детективи Національного антикорупційного бюро за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюють обшуки у службових осіб «Укрзалізниці» та представників низки приватних компаній. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

    Слідча дія санкціонована і здійснюється у межах розслідування фактів зловживань службових осіб «Укрзалізниці» при здійсненні закупівель програмного забезпечення з електронного придбання квитків сполучення «Київ-Бориспіль» (так званий «Бориспільський експрес»).

    Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з грудня 2018 року.

    Попередня правова кваліфікація — ч.5 ст. 191 КК України.

    У НАБУ зазначили, що керівництво «Укрзалізниця» сприяє здійсненню розслідування з метою встановлення усіх обставин справи.

    НАБУ Укрзалізниця САП розслідування
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