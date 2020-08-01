У НАБУ завершили розслідування стосовно посадовців Морської пошуково-рятувальної служби



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Слідство встановило, що у 2017 році підозрювані з численними порушеннями законодавства закупили авто Volkswagen у заздалегідь визначеного приватного підприємства на умовах оперативного лізингу

Досудове розслідування за підозрою у зловживанні владою та службовим становищем, завершено

НАБУ і САП завершили розслідування стосовно двох посадовців Морської пошуково-рятувальної служби у справі про закупівлі автомобілів Volkswagen.

Про це інформує пресслужба НАБУ.

«Досудове розслідування за підозрою директора казенного підприємства «Морська пошуково-рятувальна служба» (КП «МПРС») та його заступника у зловживанні владою та службовим становищем, завершено. 31 липня 2020 року відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до Вищого антикорупційного суду», – йдеться у повідомленні.

Дії обох посадовців кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 ККУ.

Слідство встановило, що у 2017 році підозрювані з численними порушеннями законодавства закупили авто Volkswagen у заздалегідь визначеного приватного підприємства на умовах оперативного лізингу.

Як уточнюють у НАБУ, за договором КП «МПРС» мало сплатити упродовж трьох років більше 16,3 млн грн за користування 7 авто, ринкова вартість яких становила близько 9,7 млн грн, і після того повернути їх приватній компанії.

«Таким чином КП мало сплатити за оренду автомобілів більше, ніж могло коштувати придбання їх у власність. Уже в перший рік користування КП «МПРС» сплатило за автівки 7,6 млн грн (фактично 78% від загальної вартості)», – повідомили у антикорупційному бюро.

За результатами проведення активних слідчих дій із боку детективів НАБУ влітку 2018 року за місцем проживання причетних фізичних і юридичних осіб приватне підприємство передало 6 авто у власність КП «МПРС».

«Про встановлені факти Національне бюро поінформувало Антимонопольний комітет України, який провів власне розслідування і встановив факт змови учасників відкритих торгів, організованих КП «МПРС». В результаті, компанію-переможницю тендеру з постачання автівок АМКУ оштрафував на 204 тис. грн. І на таку ж суму – другого учасника торгів, який діяв із переможцем у змові», – зазначається у повідомленні.

Уточнюється, що 25 червня 2020 року директору КП «МПРС» та його заступнику повідомлено про підозру.

Розслідування цих фактів НАБУ та САП здійснюють із лютого 2017 року.

Як повідомлялося, голову Окружного адмінсуду Вовка викликали на допит.

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