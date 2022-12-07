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Окупанти вперше за довгий час атакували Україну іранськими дронами

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Окупанти вперше за довгий час атакували Україну іранськими дронами
Російська армія перестала активно використовувати Shahed-136 приблизно з 18 листопада
фото з відкритих джерел

Усі вісім безпілотників збили сили протиповітряної оборони

Увечері 6 грудня російські окупаційні війська запустили дрони-камікадзе по Дніпропетровській області. Військові з повітряного командування «Схід» збили усі ворожі Shahed-136. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Зазначимо, що російська армія перестала активно використовувати Shahed-136 приблизно з 18 листопада.

Також росіяни били про території області: Нікопольський район пережив найбільше обстрілів.

Росіяни сім разів ударили з «Ураганів» та важкої артилерії по двох громадах – Марганецькій та Нікопольській. Люди не ушкоджені.

У самому Нікополі побиті до десятка приватних будинків, господарські споруди та газопроводи. Понівечили російські снаряди й кілька магазинів, офісні будівлі та коледж. В інших районах минулося без «прильотів» і на цю хвилину спокійно.

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фото: Валентин Резніченко/Телеграм

Вночі повітряну тривогу було оголошено у Київській, Черкаській, Кіровоградській і Луганській областях, а також у Нікопольській територіальній громаді Дніпропетровщини. Згодом повітряну тривогу було оголошено у Харківській та Донецькій областях, також у  Дніпропетровській, Запорізькій та Житомирській областях. 

На Київщині тривога тривала найдовше – понад 3,5 год.

Вночі російські окупанти обстріляли один з об'єктів промислової інфраструктури Кривого Рогу балістичними ракетами. 

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Теги: окупанти армія військові росіяни

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