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Головне за ніч: атака дронів-камікадзе та скільки у Росії залишилося ракет

Альона Боженко
glavcom.ua
Головне за ніч: атака дронів-камікадзе та скільки у Росії залишилося ракет
Головні новини ночі 7 грудня
фото ілюстративне

Збройні сили України зайдуть до Луганська, Донецька та Севастополя навесні 2023 року

«Главком» зібрав головні новини ночі 7 грудня. Секретар РНБО Олексій Данілов дав оптимістичний прогноз, щодо успіхів ЗСУ на фронті, а міністр оборони Олексій Резніков порахував запаси російських ракет.

Нічна атака дронів

Російські окупаційні війська запустили дрони-камікадзе по Дніпропетровській області. Інформації про постраждалих чи руйнування наразі немає. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

«Російські окупанти вирішили проти ночі привітати нас з Днем ЗСУ. Невдахи. Їхні нічні «байкери» будуть припарковані. Зберігаємо спокій і інформаційну тишу», – написав він.

Також місцеві пабліки повідомляли про атаки дронами на Житомирщині та Київщині. Проте нараз офіційного підтвердження інформації немає. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

Коли ЗСУ зайдуть у Луганськ, Донецьк і Севастополь

Головне за ніч: атака дронів-камікадзе та скільки у Росії залишилося ракет фото 1

Збройні сили України зайдуть до Луганська, Донецька та Севастополя навесні 2023 року. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, ключовим етапом у війні стане зима.

«6 грудня 1919 року розпочався Зимовий похід армії УНР. 6 грудня 2022 року він продовжився і закінчиться Українською весною у звільненому Севастополі, Донецьку та Луганську», – зазначив посадовець.

Скільки у Росії залишилося ракет

Головне за ніч: атака дронів-камікадзе та скільки у Росії залишилося ракет фото 2

Росія вийшла за межі необхідного для власного захисту резерву у використанні крилатих та балістичних ракет. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі телемарафону.

За його словами, у країни-агресора залишилося менш як 13% ракет «Іскандер», в той час, як мати необхідно хоча б 25-30%.

«Вони багато вже речей робили без прорахування своїх власних наслідків. Вони дійсно використовують запас крилатих та балістичних ракет, по багатьох позиціях зайшли вже далеко за межі необхідного їм резерву на випадок нападу на них», – сказав міністр.

За даними Резнікова, до останньої атаки окупанти мали 37% «Калібрів», а зараз їх залишилось до 30%. 

Кислиця потролив Небензю

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця потролив постпреда Росії Василя Небензю, який під час виступу Кислиці втік із засідання Радбезу.

Постпред України при ООН написав про це у Twitter.

«Нєбєнзя виступив і сказав, що у нього нема сил читати мої твіти та слухати мої виступи, і звалив із РадБезу ООН. Ну що сказати? «Відступати так відступати! Залишили Херсон, залишите і РадБез, Нєбєнзя!» P.S. І нема чого жалітися на народну твіт-творчість українців, яка надихає і мене», – зазначив Кислиця.

Німеччина відмовилася передавати ППО Patriot Україні

Головне за ніч: атака дронів-камікадзе та скільки у Росії залишилося ракет фото 3

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що Німеччина відмовилася передавати Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Про це він написав у Twitter.

За його словами, після розмови з міністеркою оборони ФРН Крістін Ламбрехт він розчарувався рішенням відмови від передачі систем Україні.

Він зазначив, що розміщення Patriot у західних регіонах України підвищить безпеку поляків та українців.

Коли світло вимикатимуть за графіком

Головне за ніч: атака дронів-камікадзе та скільки у Росії залишилося ракет фото 4

Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що до планових графіків вимкнення електроенергії можуть повернутися вже цього тижня. 

Очільник національної енергокомпанії зазначив, що це буде можливим, коли дефіцит потужності в енергосистемі знизиться до такого рівня, коли можна буде кожні чотири години відключати одну з трьох груп споживачів.

«Ми зараз досить близькі до того, щоб привести дефіцит потужності до таких параметрів, коли ми знову зможемо повернутися до планових графіків. Гадаю, що нам ще 2-3 дні буде на це потрібно. Якщо не буде нових обстрілів, то гадаю, що на цьому тижні ми маємо вийти на планові графіки», – підкреслив Кудрицький.

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Теги: окупанти Німеччина міністр Донецьк Луганськ Херсон Укренерго

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