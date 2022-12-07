Обстріл Кривого Рогу. Вілкул повідомив нові деталі атаки на місто
Внаслідок обстрілу постраждав працівник підприємства промислової інфраструктури
Російські окупанти обстріляли один з об'єктів промислової інфраструктури Кривого Рогу балістичними ракетами. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
«Почну з інформації щодо вибуху, який чули криворіжці близько шостої години вечора. Окупаційно-терористичні війська завдали ракетного удару по одному з об'єктів промислової інфраструктури міста. Попередньо – балістичні ракети», – написав Вілкул.
Він додав, що поранений працівник підприємства, його госпіталізували до лікарні. На самому об'єкті є дуже значні руйнування.
Зазначається, що під час обстрілу не звучала повітряна тривога, адже час підльоту балістичної ракети – лічені хвилини. Тому з ними дуже складно працювати ППО.
Нагадаємо, 6 грудня завдали ракетного удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині.
Додамо, 5 грудня російські загарбники під час повітряної тривоги атакували енергетичну інфраструктуру України. У кількох областях виникли проблеми з електропостачанням. Без світла залишилась частина Кривого Рогу, Сумщина, Миколаївщина та Одеса.
Після ракетного удару зупинилося одне з енергетичних підприємств України.
Коментарі — 0