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Обстріл Кривого Рогу. Вілкул повідомив нові деталі атаки на місто

Альона Боженко
glavcom.ua
Обстріл Кривого Рогу. Вілкул повідомив нові деталі атаки на місто
Рашисти вдарили по Кривому Рогу балістичними ракетами
фото ілюстративне

Внаслідок обстрілу постраждав працівник підприємства промислової інфраструктури

Російські окупанти обстріляли один з об'єктів промислової інфраструктури Кривого Рогу балістичними ракетами. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Почну з інформації щодо вибуху, який чули криворіжці близько шостої години вечора. Окупаційно-терористичні війська завдали ракетного удару по одному з об'єктів промислової інфраструктури міста. Попередньо – балістичні ракети», – написав Вілкул.

Він додав, що поранений працівник підприємства, його госпіталізували до лікарні. На самому об'єкті є дуже значні руйнування.

Зазначається, що під час обстрілу не звучала повітряна тривога, адже час підльоту балістичної ракети – лічені хвилини. Тому з ними дуже складно працювати ППО.

Нагадаємо, 6 грудня завдали ракетного удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. 

Додамо, 5 грудня російські загарбники під час повітряної тривоги атакували енергетичну інфраструктуру України. У кількох областях виникли проблеми з електропостачанням. Без світла залишилась частина Кривого Рогу, Сумщина, Миколаївщина та Одеса.

Після ракетного удару зупинилося одне з енергетичних підприємств України.

Теги: окупанти обстріл Кривий Ріг

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