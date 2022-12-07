Обстріл Кривого Рогу. Вілкул повідомив нові деталі атаки на місто

Внаслідок обстрілу постраждав працівник підприємства промислової інфраструктури

Російські окупанти обстріляли один з об'єктів промислової інфраструктури Кривого Рогу балістичними ракетами. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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«Почну з інформації щодо вибуху, який чули криворіжці близько шостої години вечора. Окупаційно-терористичні війська завдали ракетного удару по одному з об'єктів промислової інфраструктури міста. Попередньо – балістичні ракети», – написав Вілкул.

Він додав, що поранений працівник підприємства, його госпіталізували до лікарні. На самому об'єкті є дуже значні руйнування.

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Зазначається, що під час обстрілу не звучала повітряна тривога, адже час підльоту балістичної ракети – лічені хвилини. Тому з ними дуже складно працювати ППО.

Нагадаємо, 6 грудня завдали ракетного удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині.

Додамо, 5 грудня російські загарбники під час повітряної тривоги атакували енергетичну інфраструктуру України. У кількох областях виникли проблеми з електропостачанням. Без світла залишилась частина Кривого Рогу, Сумщина, Миколаївщина та Одеса.

Після ракетного удару зупинилося одне з енергетичних підприємств України.