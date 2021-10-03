Pandora Papers: нардеп Герега потайки веде бізнес в окупованому Криму

Нардеп через підставний фонд володіє найбільшою мережею кримських будівельно-господарських гіпермаркетів

Документи про офшорні компанії, які опублікували журналісти з усього світу 3 жовтня, виявили компанії українських політиків, які приховують бізнес в окупованому Криму. Про це повідомляють українські розслідувачі зі «Слідство.Інфо», які досліджували Pandora Papers.

Журналісти виявили п’ять офшорних компаній, які належали народному депутату групи «За майбутнє» Олександру Герезі через два фонди.

Один із цих фондів володіє найбільшою мережею будівельно-господарських гіпермаркетів в окупованому Криму – «Новацентр К». Мережа представлена чотирма гіпермаркетами в Сімферополі та Севастополі, що до окупації Криму були частиною «Епіцентру».

Сам Герега на запитання «Слідство.Інфо» відповів, що жодного бізнесу у Криму не веде та заперечив причетність фонду до групи «Епіцентр».

Нагадаємо, із розслідування стало відомо, хто з українських політиків має нерухомість у Лондоні на мільйони доларів.

Також як ідеться у розслідуванні, президент України Володимир Зеленський володів компанією, зареєстрованою на Британських Віргінських островах. За місяць до перемоги на президентських виборах у квітні 2019 року він продав свої акції Maltex Multicapital Corp як бенефіціарний власник своєму бізнес-партнеру та нинішньому першому помічнику Сергію Шефіру.

Крім того, стало відомо, хто з оточення Путіна «засвітився» у Pandora Papers.



