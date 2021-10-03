Хто з українських політиків має нерухомість у Лондоні на мільйони доларів: дані Pandora Papers

Більше десятка раніше анонімних українців володіють нерухомістю в Британії

Володимир Зеленський та його найближче оточення створили мережу офшорних компаній, яка нині володіє елітною нерухомістю у Лондоні на мільйони доларів США

Документи про офшорні компанії, які опублікували журналісти з усього світу 3 жовтня, розкривають наявність в українських політиків, нерухомості у Британії. Про це повідомляють українські розслідувачі зі «Слідство.Інфо», які досліджували Pandora Papers.

Проєкт Pandora Papers ідентифікував щонайменше 681 раніше анонімного власника елітної нерухомості у Британії. Їм належить понад півтори тисячі об’єктів на загальну суму понад $5,5 мільярда.

У цьому списку більше 10 українців, які приховують свої активи у Британії через офшорні компанії.

Так, наприклад, під час переходу студії «Квартал 95» на телеканал українського олігарха Ігоря Коломойського, у 2012 році тоді ще шоумен Володимир Зеленський та його найближче оточення створили мережу офшорних компаній, яка нині володіє елітною нерухомістю у Лондоні на мільйони доларів США.

Перший помічник президента Сергій Шефір через офшорну компанію володіє відразу двома квартирами у столиці Великої Британії загальною вартістю понад $5 мільйонів.

Крім того, 16 червня 2014 року, на шостий день після призначення Бориса Ложкіна головою адміністрації президента Петра Порошенка, його дочка Анастасія купує елітну нерухомість у престижному районі Лондона – у позику. Квартира у центрі неподалік від Університетського коледжу Лондону, де вона навчалась, обійшлася їй у майже $4,6 мільйона. Кошти Анастасія позичила у фірми батька на Віргінських островах, яка не була зазначена у його деклараціях.

Журналісти також розповіли про офшори Ріната Ахметова – йдеться про реєстрацію нових компаній, метою яких юристи вказують «володіння літаком». Сума не згадана у документах, однак ринкова вартість судна Falcon 7X (бортовий номер P4-SCM) перевищує $50 мільйонів.

Журналісти зазначають, що колишній співвласник ПриватБанку Геннадій Боголюбов причетний до щонайменше дев’яти об’єктів нерухомості у Британії.

Майном у самому серці Лондона володіє й український бізнесмен та колишній співвласник «Укрсиббанку» Олександр Ярославський.

Крім того, на дочку колишнього голови Центральної виборчої комісії Сергія Ківалова Тетяну записано п’ять об’єктів нерухомості у Лондоні (ціна тільки трьох із них щонайменше $13,5 млн). Нерухомість придбали через офшори, які зареєстровані на Віргінських островах та протягом 1999-2003 років, коли Ківалов був нардепом.

3 жовтня 2021 року 650 журналістів з усього світу опублікували документи про власників офшорів. Там фігурують близько 35 чинних і колишніх лідерів держав і понад 300 чиновників. Це останній із низки витоків за останні сім років. Витік документів стався з компаній, що працюють, зокрема, на Британських Віргінських островах і Кіпрі, в Панамі, Белізі, Сінгапурі, ОАЕ та Швейцарії.

Нагадаємо, як ідеться у розслідуванні, президент України Володимир Зеленський володів компанією, зареєстрованою на Британських Віргінських островах. За місяць до перемоги на президентських виборах у квітні 2019 року він продав свої акції Maltex Multicapital Corp як бенефіціарний власник своєму бізнес-партнеру та нинішньому першому помічнику Сергію Шефіру.

Також стало відомо, хто з оточення Путіна «засвітився» у Pandora Papers.