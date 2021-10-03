Стало відомо, хто з оточення Путіна «засвітився» у Pandora Papers

У «досьє Пандори» описали таємні активи товаришів президента РФ

У розслідуванні міжнародного консорціуму журналістів, що отримало назву «досьє Пандори» (Pandora Papers) ім'я президента РФ Володимира Путіна не згадується. Однак у документах є люди з його оточення. Про це повідомляє The Guardian.

Президент Росії Володимир Путін, якого США підозрюють у володінні таємними статками, не фігурує в опублікованих файлах на ім'я. Однак у списках присутні особи з його оточення.

Зокрема, найкращий друг дитинства Путіна – покійний Петро Колбін, якого називають «гаманцем» особистого багатства Путіна. Також у розслідуванні згадується жінка, яка, як стверджується, була його коханкою. Вона придбала розкішну квартиру на набережній в Монако.

Основу «досьє Пандори» склали дані 14 фірм, які надають офшорні послуги по всьому світу. Вони створюють підставні компанії для клієнтів, часто бажають зберегти свої статки і фінансову діяльність у таємниці.

Документи розкриває секретні офшорні справи 35 світових лідерів, включаючи діючих і колишніх президентів, прем'єр-міністрів і глав держав. Вони також проливають світло на таємні фінанси понад 300 інших державних посадових осіб, таких як міністри, судді, мери і військові з більш ніж 90 країн.

Як стало відомо, президент України Володимир Зеленський володів компанією, зареєстрованою на Британських Віргінських островах. За місяць до перемоги на президентських виборах у квітні 2019 року він продав свої акції Maltex Multicapital Corp як бенефіціарний власник своєму бізнес-партнеру та нинішньому першому помчінику Сергію Шефіру.

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