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    Політика

    Партія Медведчука не голосуватиме за зняття депутатської недоторканності

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    <p>30 серпня Верховна Рада зробила перший крок до зняття депутатської недоторканості</p> - Партія Медведчука не голосуватиме за зняття депутатської недоторканності

    30 серпня Верховна Рада зробила перший крок до зняття депутатської недоторканості

    Бойко обурився, що з депутатів буде знята недоторканність, а з президента - ні

    Співголова фракції «Опозиційна платформа - За життя» Юрій Бойко заявив, що політсила не голосуватиме за закон про внесення змін до Конституції щодо зняття депутатської недоторканності

    Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

    «Ми цей закон підтримувати не будемо. Усі - так усі мають бути рівними перед законом», - сказав Бойко.

    За словами Бойка, фракція підтримала цей законопроєкт у першому читанні, бо сподівалася, що «недоторканність буде знята з усіх осіб, у яких сьогодні вона є, а не тільки з депутатів і не тільки вибірково».

    Бойко додав, що в результаті з депутатів буде знята недоторканність, а з президента - ні.

    «Сталося так, що депутатів це стосується і, власне кажучи, гарант Конституції, президент країни залишилися поза цього закону», - зазначив Бойко.

    Нагадаємо, в ніч з 29 на 30 серпня Верховна рада України схвалила за основу в першому читанні законопроект №7203, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів.

    Так, 363 парламентарія підтримали за основу проект постанови №1095 про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до статті 80 Конституції України (про недоторканність народних депутатів України).

    Документ передбачає скасування недоторканності з 2020 року.
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