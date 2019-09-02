Партія Медведчука не голосуватиме за зняття депутатської недоторканності



Розсилка ВІДПРАВИТИ

30 серпня Верховна Рада зробила перший крок до зняття депутатської недоторканості

Бойко обурився, що з депутатів буде знята недоторканність, а з президента - ні

Співголова фракції «Опозиційна платформа - За життя» Юрій Бойко заявив, що політсила не голосуватиме за закон про внесення змін до Конституції щодо зняття депутатської недоторканності

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Ми цей закон підтримувати не будемо. Усі - так усі мають бути рівними перед законом», - сказав Бойко.

За словами Бойка, фракція підтримала цей законопроєкт у першому читанні, бо сподівалася, що «недоторканність буде знята з усіх осіб, у яких сьогодні вона є, а не тільки з депутатів і не тільки вибірково».

Бойко додав, що в результаті з депутатів буде знята недоторканність, а з президента - ні.

«Сталося так, що депутатів це стосується і, власне кажучи, гарант Конституції, президент країни залишилися поза цього закону», - зазначив Бойко.

Нагадаємо, в ніч з 29 на 30 серпня Верховна рада України схвалила за основу в першому читанні законопроект №7203, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів.

Так, 363 парламентарія підтримали за основу проект постанови №1095 про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до статті 80 Конституції України (про недоторканність народних депутатів України).

Документ передбачає скасування недоторканності з 2020 року.