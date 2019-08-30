Рада підтримала зняття недоторканності з нардепів за основу



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Президент України Володимир Зеленський

Парламент прийняв відповідний законопроект у першому читанні

Верховна рада України схвалила за основу в першому читанні законопроект №7203, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів.

Так, 363 нардепи підтримали за основу проект постанови №1095 про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до статті 80 Конституції України (про недоторканність народних депутатів України).

Документ передбачає скасування недоторканності з 2020 року.

Ст. 149 Конституції України: Новообрана Верховна Рада не може розглядати питання про прийняття законопроекту про внесення змін до Конституції, який відповідно до статті 155 Конституції був попередньо схвалений Верховною Радою попереднього скликання, але голосування щодо прийняття якого як закону не проводилося. У такому випадку законопроект про внесення змін до Конституції України вважається не прийнятим Верховною Радою попереднього скликання і до нього застосовуються вимоги частини першої статті 158 Конституції.

Що передбачає законопроєкт Порошенка про депутатську недоторканність

У жовтні Верховна Рада направила два законопроекти про зняття депутатської недоторканності до Конституційного суду. Серед них президентський № 7203 та депутатський №6773.

Порошенко пропонував викласти ст. 80 Конституції у такій редакції: «Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп». У законопроєкті також йшлося, що ці зміни набирають чинності з 1 січня 2020 року.

У червні 2018 року Конституційний суд визнав конституційним президентський законопроєкт про скасування недоторканості народних депутатів з відстрочкою до 2020 року.

Відповідно до законодавства, законопроєкт про внесення змін до Конституції України розглядається Верховною Радою за наявності висновку Конституційного суду України. Після цього зміни повинні схвалити конституційною більшістю, а потім на наступній черговій сесії Верховної Ради за нього проголосують не менш як дві третини від конституційного складу парламенту.