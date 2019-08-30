Рада підтримала зняття недоторканності з нардепів за основу
Парламент прийняв відповідний законопроект у першому читанні
Верховна рада України схвалила за основу в першому читанні законопроект №7203, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів.
Так, 363 нардепи підтримали за основу проект постанови №1095 про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до статті 80 Конституції України (про недоторканність народних депутатів України).
Документ передбачає скасування недоторканності з 2020 року.
Що передбачає законопроєкт Порошенка про депутатську недоторканність
У жовтні Верховна Рада направила два законопроекти про зняття депутатської недоторканності до Конституційного суду. Серед них президентський № 7203 та депутатський №6773.
Порошенко пропонував викласти ст. 80 Конституції у такій редакції: «Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп». У законопроєкті також йшлося, що ці зміни набирають чинності з 1 січня 2020 року.
У червні 2018 року Конституційний суд визнав конституційним президентський законопроєкт про скасування недоторканості народних депутатів з відстрочкою до 2020 року.
Відповідно до законодавства, законопроєкт про внесення змін до Конституції України розглядається Верховною Радою за наявності висновку Конституційного суду України. Після цього зміни повинні схвалити конституційною більшістю, а потім на наступній черговій сесії Верховної Ради за нього проголосують не менш як дві третини від конституційного складу парламенту.