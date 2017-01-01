Парубій: аудитором НАБУ має стати іноземець

На думку Парубія, призначення іноземного спеціаліста дало б нагагато більший рівень довіри і до Ради і до аудиту

Обрання аудитора для Національного антикорупційного бюро України питання надзвичайно важливе, але було би краще, якби ним призначили іноземного спеціаліста. Про це голова Верховної Ради України Андрій Парубій сказав в інтерв'ю українським телеканалам. «Моя особиста думка, що було б краще обрати когось з іноземних спеціалістів. Моя думка,



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Фото: Главком Андрій Парубій

На думку Парубія, призначення іноземного спеціаліста дало б нагагато більший рівень довіри і до Ради і до аудиту

Обрання аудитора для Національного антикорупційного бюро України питання надзвичайно важливе, але було би краще, якби ним призначили іноземного спеціаліста.

Про це голова Верховної Ради України Андрій Парубій сказав в інтерв'ю українським телеканалам.

«Моя особиста думка, що було б краще обрати когось з іноземних спеціалістів. Моя думка, щоб ми взяли когось з іноземних спеціалістів і це дало б нагагато більший рівень довіри і до ВР і до аудиту, який може бути проведено», - сказав Парубій.

Він нагадав, що питання про призначення аудитора вже двічі піднімалося з трибуни Верховної Ради, але при голосуванні жодна з кандидатур не набрала необхідної кількості голосів.

У грудні «Народний фронт» закликав громадські організації та народних депутатів подавати кандидатури на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро, аби парламент міг обрати свого представника для проведення аудиту НАБУ.

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Джерело: Укрінформ