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    Парубій: аудитором НАБУ має стати іноземець

    На думку Парубія, призначення іноземного спеціаліста дало б нагагато більший рівень довіри і до Ради і до аудиту
    Обрання аудитора для Національного антикорупційного бюро України питання надзвичайно важливе, але було би краще, якби ним призначили іноземного спеціаліста. Про це голова Верховної Ради України Андрій Парубій сказав в інтерв'ю українським телеканалам. «Моя особиста думка, що було б краще обрати когось з іноземних спеціалістів. Моя думка,
    • Сьогодні, 07:46
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    Андрій Парубій
    Фото: Главком
    Андрій Парубій

    На думку Парубія, призначення іноземного спеціаліста дало б нагагато більший рівень довіри і до Ради і до аудиту

    Обрання аудитора для Національного антикорупційного бюро України питання надзвичайно важливе, але було би краще, якби ним призначили іноземного спеціаліста.

    Про це голова Верховної Ради України Андрій Парубій сказав в інтерв'ю українським телеканалам.

    «Моя особиста думка, що було б краще обрати когось з іноземних спеціалістів. Моя думка, щоб ми взяли когось з іноземних спеціалістів і це дало б нагагато більший рівень довіри і до ВР і до аудиту, який може бути проведено», - сказав Парубій.

    Він нагадав, що питання про призначення аудитора вже двічі піднімалося з трибуни Верховної Ради, але при голосуванні жодна з кандидатур не набрала необхідної кількості голосів.

    У грудні «Народний фронт» закликав громадські організації  та народних депутатів подавати кандидатури на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро, аби парламент міг обрати свого представника для проведення аудиту НАБУ.

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    Джерело: Укрінформ

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