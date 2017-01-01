«Народний фронт» закликав подавати кандидатури на аудитора НАБУ від Ради

У Яценюка пропонують в аудитори НАБУ - Роберта Сторча, Марту Борщ та Павела Войтуніка

«Народний фронт» закликає громадські організації та народних депутатів подавати кандидатури на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро, аби парламент міг обрати свого представника для проведення аудиту НАБУ. Про це під час спілкування з журналістами у четвер, 21 грудня, повідомив керівник фракції «Народний



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У Яценюка пропонують в аудитори НАБУ - Роберта Сторча, Марту Борщ та Павела Войтуніка

«Народний фронт» закликає громадські організації та народних депутатів подавати кандидатури на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро, аби парламент міг обрати свого представника для проведення аудиту НАБУ.

Про це під час спілкування з журналістами у четвер, 21 грудня, повідомив керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак.

«Я звернувся до всіх фракцій та громадських організацій, які ведуть антикорупційну політику, подавати свої кандидатури до Верховної Ради, щоб ми обрали представника від парламенту і, врешті-решт, було проведено аудит НАБУ», - наголосив керівник фракції.

«Від фракції ми пропонуємо Роберта Сторча, Марту Борщ і колишнього керівника НАБУ Польщі Павела Войтуніка», - наголосив Максим Бурбак.

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