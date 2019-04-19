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    Політика

    Парубій наголосив, що юридичних підстав для розпуску Верховної Ради немає

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    Спікер Верховної Ради Андрій Парубій - Парубій наголосив, що юридичних підстав для розпуску Верховної Ради немає
    Спікер Верховної Ради Андрій Парубій
    Фото: Главком

    Парубій порадив Зеленському почитати Конституцію про повноваження президента, в які не входить оголошення коаліції недійсною

    Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що юридичних підстав для розпуску українського парламенту немає.

    Про це він повідомив у п’ятницю ввечері в ефірі «Суспільного».

    «Президент дійсно може мати право розпустити парламент. Андрій Портнов та інші його товариші вже пишуть йому укази про розпуск парламенту. Це правовий нігілізм. Немає жодних юридичних підстав, можливо, є політичні», - сказав спікер парламенту.

    Парубій порадив Володимиру Зеленському почитати Конституцію про повноваження президента, в які не входить оголошення коаліції недійсною.

    Напередодні голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що не допустить розпуску парламенту.

    Як повідомлялося, кандидат на посаду президента України Володимир Зеленський у інтерв’ю інтернет-виданню «Рбк-Україна» заявив, що думатиме над можливістю розпуску Верховної Ради VIII скликання, але пообіцяв при цьому не порушувати закон.

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