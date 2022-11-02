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Перша леді зустрілася з українцями в Португалії: символічний образ Зеленської (фото, відео)  

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Перша леді зустрілася з українцями в Португалії: символічний образ Зеленської (фото, відео)  
Втікачі від війни поспілкувалися з Оленою Зеленською 
фото: Олена Зеленська /Telegram

Дружина президента вибрала стриманий образ у синьо-жовтих кольорах 

Перша леді України Олена Зеленська перебуває у Португалії із робочим візитом. У своїх соцмережах дружина президента розповіла про візит до центру екстреної допомоги українцям у місті Кашкайш. Для спілкуванні зі співвітчизниками Зеленська обрала вбрання у патріотичних тонах: класичні сині джинси та жовту сорочку.

«Умови тут скромні, але є все необхідне. Українські тимчасові переселенці можуть залишатися в центрі доти, доки для них не знайдеться постійне житло... Для наших співвітчизників діє безкоштовна юридична підтримка, курси з вивчення мови, доступ до освіти, охорони здоров’я, сприяння у пошуках роботи. Муніципалітет дотепер продовжує збір та відправку гуманітарної допомоги в Україну», – повідомила перша леді і подякувала португальцям за гостинність і допомогу. 

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Нагадаємо, перша леді України Олена Зеленська також стала спеціальною гостею Web Summit 2022 – найбільшої європейської технологічної конференції, яка щороку відбувається в Португалії та присвячена тематиці сучасних проривних технологій в ІТ-галузі. 

Теги: Олена Зеленська переселенці житло дружина

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