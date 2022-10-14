«Обіймаємо кожну». Зеленська розповіла, в чому сила наших захисниць (фото)

«Українка – боєць в усьому, за що береться. Вона боронить, бо любить»

Перша леді України Олена Зеленська на Покрову, 14 жовтня, коли відзначається День захисника і захисниць України, привітала українських військовослужбовиць зі святом. За її словами, за плечима кожної жінки в однострої – найважливіший в житті вибір.

«Можливо, вона носить форму с 2014 – або ж вдягнула після повномасштабного російського вторгнення. Вона може бути професійною військовою, а може – вчителькою, яка стала на захист найдорожчого. Після найгарячіших битв вона пише родині і близьким, що все добре і скоро вони будуть разом. Вона командує артилерією чи керує дроном. Або ж працює, щоб ця артилерія та дрони, їжа та ліки були в нашого війська вчасно. Вона боєць в усьому, за що береться. Вона боронить, бо любить», – вважає дружина президента.

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За словами Олени Зеленської, надзвичайно важливо, що від минулого року сьогоднішній день присвячений і захисникам, і захисницям, і ми можемо відзначити жіночу роль у порятунку країни. Наразі понад 41 тис. їх зараз – військові, з котрих понад 8 тис. – офіцерки. Ще 18 тис. – ті, хто працює в системі армії, щоб армія працювала.



«Дякуємо вам, захисниці! І уклін всім захисникам! Наші героїні і герої, ви дуже потрібні нам і вашим родинам живими і неушкодженими. Обіймаємо кожну та кожного – за кожен наш день життя», – наголосила перша леді.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський також привітав українських військовослужбовців з Днем захисника і захисниць України, яке відзначають сьогодні, 14 жовтня.

Як відомо, у п'ятницю, 14 жовтня, в Україні відзначають День захисників та захисниць.

День захисників і захисниць України фактично прийшов на заміну радянському 23 лютого (так званому Дню захисника вітчизни). 14 жовтня стало державним святом з 2014 року на тлі посилення в суспільстві ідей декомунізації і збройної агресії Росії на Донбасі.

Датою свята не випадково обрали 14 жовтня, адже цього дня відзначають також День українського козацтва, символом якого була Богородиця. 14 липня 2021 року Верховна рада перейменувала свято на «День захисників і захисниць України», відзначивши вагому роль українок в захисті країни.