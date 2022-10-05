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Зеленська від імені народу України отримала польську Премію лицаря свободи

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленська від імені народу України отримала польську Премію лицаря свободи
Зеленська зазначила, що польське гасло «За нашу і вашу свободу» характеризує зараз Україну та українців
Олена Зеленська/Facebook

Премія має вигляд шаблі генерала Казімєжа Пуласького – польського шляхтича й учасника боротьби за свободу

На Варшавському безпековому форумі українському народу присудили польську Премію лицаря свободи. Її вручають тим, хто сприяє захисту свободи, справедливості та демократії. Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

Відомо, що премія має вигляд шаблі генерала Казімєжа Пуласького – польського шляхтича й учасника боротьби за свободу польського та американського народів, героя Війни за незалежність США.

«Цього року Премію лицаря свободи присуджено українському народу. Мала честь прийняти її під час Варшавського безпекового форуму – для всіх вас, дорогі співвітчизники. Для тих, хто захищає, волонтерить, рятує, підтримує, вірить. Для всіх, хто наближає нашу перемогу», – написала перша леді.

Зеленська зазначила, що польське гасло «За нашу і вашу свободу» характеризує зараз Україну та українців.

«Є відоме польське гасло: «За нашу і вашу свободу». Це саме те, що роблять зараз Україна та українці. Дякую Польщі від імені співвітчизників за це визнання. За нашу і вашу свободу, дорогі друзі», – додала Зеленська.

Нагадаємо, що 3 жовтня стартував Нобелівський тиждень. На тлі повномасштабної агресії РФ проти України президента Зеленського та український народ запропонували висунути на премію миру. У березні європейські політики звернулися до Нобелівського комітету з проханням продовжити термін реєстрації, який минув 31 січня, щоб внести нових кандидатів.

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Теги: війна Україна Польща премія

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