Петренко передав новому міністру юстиції «маршрутну карту реформ»



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Павло Петренко сподівається, що новому керівництву знадобляться зібрані матеріали і рекомендації

У «маршрутній карті реформ» зібрані ключові досягнення Мін’юсту

Колишній міністр юстиції Павло Петренко передав своєму наступнику на посаді Денису Малюсьці «маршрутну карту реформ».

Про це ексміністр написав у Facebook.

«В ній зібрані ключові досягнення Мін’юсту – те, над чим наша команда працювала протягом останніх 5 років. Реформа виконавчої служби, пенітенціарної системи, нова держслужба, електронні послуги, боротьба з рейдерством, представництво інтересів України в міжнародних судах… Це лише частина того, що міститься у Transition Book», - пояснив Петренко.

Ексглава відомства сподівається, що новому керівництву знадобляться зібрані в маршрутній карті матеріали і рекомендації.

Нагадаємо, міністр юстиції Денис Малюська розповів, як боротиметься з рейдерством в Україні.