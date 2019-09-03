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    Політика

    Петренко передав новому міністру юстиції «маршрутну карту реформ»

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    <p>Павло Петренко сподівається, що новому керівництву знадобляться зібрані матеріали і рекомендації</p> - Петренко передав новому міністру юстиції «маршрутну карту реформ»

    Павло Петренко сподівається, що новому керівництву знадобляться зібрані матеріали і рекомендації

    У «маршрутній карті реформ» зібрані ключові досягнення Мін’юсту

    Колишній міністр юстиції Павло Петренко передав своєму наступнику на посаді Денису Малюсьці «маршрутну карту реформ».

    Про це ексміністр написав у Facebook.

    «В ній зібрані ключові досягнення Мін’юсту – те, над чим наша команда працювала протягом останніх 5 років. Реформа виконавчої служби, пенітенціарної системи, нова держслужба, електронні послуги, боротьба з рейдерством, представництво інтересів України в міжнародних судах… Це лише частина того, що міститься у Transition Book», - пояснив Петренко.

    Ексглава відомства сподівається, що новому керівництву знадобляться зібрані в маршрутній карті матеріали і рекомендації.

    Нагадаємо, міністр юстиції Денис Малюська розповів, як боротиметься з рейдерством в Україні.

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