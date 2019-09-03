Міністр юстиції розповів, як боротиметься з рейдерством в Україні



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За словами очільника Міністерства юстиції, рейдерство полягає у використанні трьох «дірок»

Найскладнішою проблемою у подоланні рейдерства міністр вважає людський фактор

Міністерство юстиції долатиме рейдерство шляхом «латання дірок» у законодавстві, програмному забезпеченні та усунення людського фактору.

Про це сказав міністр юстиції Денис Малюська в ефірі програми «Свобода слова» на каналі ICTV, відповідаючи на запитання, чи можливо в Україні подолати рейдерство за один місяць, згідно з дорученням прем’єр-міністра України.

«Завдання є і ми його будемо виконувати. Чи реально – подивімось через місяць. А я зараз напевно, сконцентруюся на тому, як ми це робитимемо. Отож рейдерство воно в принципі полягає у використанні трьох «дірок»: перші дірка – дірка у законодавстві, друга – це дірки у софті – програмному забезпеченні, яке використовує держава, і третя – людський фактор, в основному це державні чиновники, які отримують не дуже високі зарплати та розпоряджаються значними активами. Оці три дірки – ми з ними вже працюємо, тобто це не те, що ми сьогодні стартуємо, виконуємо доручення і за місяць ми щось зробимо», - цитує Малюську «Укрінформ».

Він зазначив, що робота над «дірками» у законодавстві уже ведеться понад місяць і у Верховній Раді в перший день її роботи «був зареєстрований законопроєкт, сфокусований на латанні ключових дірок, які надають змогу рейдерам захоплювати підприємства та нерухомість».

«Крім того в наступну середу, на наступному засіданні уряду ми почнемо активно «латати дірки» на рівні постанов Кабінету міністрів», - анонсував міністр.

Окрім того Малюська зазначив, що вже команди ІТ-фахівців «опрацьовують питання з тим, щоб якщо не переписати реєстри заново, бо це займе близько року, то хоча б поставити програмні надбудови над чинною системою, які ускладнять рейдерам та тим, хто їм допомагає внесення недозволених змін у державні реєстри».

Найскладнішою проблемою у подоланні рейдерства міністр вважає людський фактор.

За його словами, у Мін’юсті її планують вирішити двома способами: спробують максимально виключити людину з бізнес-процесів, з процесів роботи з активами, а з іншого – залучати до ключових процесів висококваліфікованих і високооплачуваних юристів, фінансування яких буде надаватися іноземними донорами.

Малюська зауважив, що відповідне рішення буде розглядатися на засіданні Кабміну вже в середу.

«Це три фактори, ми над ними працюємо. Горизонт планування один місяць цілком реальний для того, щоб максимально зменшити накал… Але знову ж таки, ніхто не каже, що рейдерство стане нуль. Насправді, буде вибудувана система, яка ефективно нівелює та захищає право власності та повертає його до законного власника», - сказав Малюська.

До слова, генпрокурор Руслан Рябошапка збирається «вогнем і мечем» долати корупцію серед правоохоронців.