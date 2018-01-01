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    Питання стоїть так: ми хочемо зупинити війну чи виграти — нардеп Білецький

    «Українській армії треба стати на порядок вищою за організацією, системою управління і підготовкою, ніж армії «ЛНР» та «ДНР»»
    Лідер «Національного корпусу» Андрій Білецький вважає, що Україні вже час поставити питання руба: ми дійсно хочемо «зупинити» війну або хочемо виграти, тобто повернути території? Свої думки з цього приводу політик висловив у  інтерв’ю «Главкому». «Ми повинні відповісти чітко на запитання: ми
    • Сьогодні, 10:38
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    Лідер &laquo;Національного корпусу&raquo; Андрій Білецький
    Фото: Станіслав Груздєв
    Лідер «Національного корпусу» Андрій Білецький

    «Українській армії треба стати на порядок вищою за організацією, системою управління і підготовкою, ніж армії «ЛНР» та «ДНР»»

    Лідер «Національного корпусу» Андрій Білецький вважає, що Україні вже час поставити питання руба: ми дійсно хочемо «зупинити» війну або хочемо виграти, тобто повернути території? Свої думки з цього приводу політик висловив у  інтерв’ю «Главкому».

    «Ми повинні відповісти чітко на запитання: ми дійсно хочемо «зупинити» війну? Якщо так, то це — шлях Кіпру з його розподілом на «турецьку» і «грецьку» частини. Або це – приклад Ірландії, де є Північна Ірландія і Республіка Ірландія. Тож ми хочемо війну зупинити чи ми хочемо війну виграти, тобто повернути території?» — ставить питання Білецький.

    Політик переконаний, що нам потрібен другий варіант, бо в іншому разі усі проблеми нікуди не зникнуть — рано чи пізно це призведе до збройного протистояння.

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    «Якщо ми хочемо виграти війну, хто там і що б не брехав, іншого варіанту в історії людства не існувало — це військово-політичний шлях, а не політико-дипломатичний. Тобто є тільки один шлях — військовий, частково з допомогою спецслужб, політики, дипломатії та багато чого іншого», — говорить він.

    Тим же часом Білецький стверджує, що він би теж, як наразі держава, не форсував би бойові дії.

    «Українській армії справді треба стати на ноги і стати армією на порядок вищою за організацією, системою управління і підготовкою, ніж армії «ЛНР» та «ДНР», або навіть основний масив сухопутних військ РФ», — пояснює політик.

    Повну версію інтерв’ю читайте тут: Андрій Білецький: Влада знищила авторитет добробатів.

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