«Північний потік-2»: Порошенко віщує Європі розпад



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Порошенко наголошує, що «Північний потік-2» - це геополітичний проект Кремля

Президент України Петро Порошенко заявив, що інвестиції у проект «Північний потік-2» призведуть до розпаду Європи, оскільки газопровід розв’яже руки Кремлю для подальшої агресії. Про це він написав у своїй статті для німецького видання FAZ.

За словами Порошенка, «Північний потік-2» - це «чисто геополітичний проект Кремля, який не має нічого спільного з економічними та приватними інтересами, а лише має на меті підірвати єдність Європи».

«За нинішніх обставин будь-який загальноєвропейський проект з Кремлем на зразок «Північного потоку-2» стане заспокоєнням агресора і не буде демонструвати жодних ознак нашої сили», - заявив президент.

На думку Порошенка, як тільки російський газ наповнить труби газопроводу «Північний потік-2» в обхід України і Східної Європи у Кремля більше не буде причин стримувати себе для подальшого наступу.

«Це розв’яже Росії руки», - зазначив він.

«Інвестиції в «Північний потік-2» - це інвестиції в розпад Європи», - наголосив глава держави.

На його думку, у питанні «Північного потоку-2» у Європи є вибір: підтримати тих, хто підтримує її, або побудувати непотрібний газопровід, який з'єднує Європу з тими, хто відкрито її зневажає.

Нагадаємо, глава австрійського нафтогазового концерну OMV Райнер Зеле висловив переконання, що спорудження газопроводу «Північний потік-2» не відбере в України її статус транзитної держави.

Джерело: Європейська правда