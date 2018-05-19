В Австрії впевнені, що «Північний потік-2» не замінить українську трубу

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Штаб-квартира OMV

Керівник австрійської нафтогазової компанії OMV Райнер Зеле не вважає, що «Північний потік-2» скасує потребу Європи в транзитному потенціалі України

Глава австрійського нафтогазового концерну OMV Райнер Зеле висловив переконання, що спорудження газопроводу «Північний потік-2» не відбере в України її статус транзитної держави.

«Не має бути враження, що «Північний потік-2» будується для того, щоби більше не використовувати українські потужності», - зазначив Райнер Зеле в інтерв'ю інформагенції dpa, опублікованому в суботу, 19 травня.

При цьому топ-менеджер припустив, що наприкінці літа будуть отримані три відсутніх дозволи на будівництво «Північного потоку-2» дном Балтійського моря в Росії, Данії та Швеції. При цьому він вказав, що не відчуває побоювань щодо можливого зростання залежності Європи від російського газу. «Залежність не є проблемою, коли вона взаємна, як в цьому випадку. Росія потребує цього ринку», - додав Зеле.

У реалізації суперечливого проекту «Північний потік-2», окрім російського «Газпрому», бере участь ціла низка європейських компаній, в тому числі австрійський концерн OMV і «дочка» німецького концерну BASF - Wintershall. До теперішнього часу вісім інвесторів надали на будівництво газопроводу, який повинен буде з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд, суму в чотири мільярди євро. Загальна протяжність газопроводу, який планують прокласти паралельно до першого «Північного потоку», становитиме 1 220 кілометрів.

OMV — австрійська нафтова компанія, найбільша в Центральній Європі. Штаб-квартира знаходиться у Відні. У 2006-2010 роках OMV вела бізнес в Росії: їй належали частки у низці компаній, що мали ліцензії на розвідку і видобуток вуглеводнів в Саратовської області та республіці Комі. У 2010 році компанія позбулася від російських активів.

Джерело: Deutsche Welle