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Подальша деокупація України: Зеленський провів засідання Ставки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Подальша деокупація України: Зеленський провів засідання Ставки
Члени Ставки розглянули питання забезпечення озброєнням і боєприпасами Сил оборони
фото: Офіс президента

Окремо було проаналізовано ймовірні дії противника найближчим часом

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 30 вересня провів чергове засідання Ставки верховного Головнокомандувача. Під час якого було розглянуто план подальшої деокупації територій України. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Учасники зустрічі заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків про актуальну ситуацію на ділянках фронту, де зосереджені основні зусилля, та розглянули план подальшого звільнення українських земель від окупантів.

Окремо було проаналізовано ймовірні дії противника найближчим часом.

Також члени Ставки розглянули питання забезпечення озброєнням і боєприпасами Сил оборони та їх розподіл за угрупованнями, які перебувають на найскладніших ділянках фронту.

Зазначається, що в засіданні взяли участь: міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, очільники силових відомств, правоохоронних органів та сил логістики, а також керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак і секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

У режимі відеозв’язку до засідання долучилися: командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування «Захід» Сергій Літвінов, командувач військ Оперативного командування «Південь» Андрій Ковальчук і голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.

Як повідомлялося, президент  Зеленський на сьогодні, 30 вересня, скликає термінове засідання Ради національної безпеки та оборони.

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Теги: Запоріжжя міністр Володимир Зеленський президент звільнення

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