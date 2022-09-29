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Зеленський скликає термінове засідання РНБО

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський скликає термінове засідання РНБО
Завтра РНБО збереться на термінове засідання
фото з відкритих джерел

Про порядок денний завтрашнього засідання РНБО поки невідомо

Президент України Володимир Зеленський на завтра, 30 вересня, скликає термінове засідання Ради національної безпеки та оборони. Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров.

«Президент Володимир Зеленський скликає на завтра термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України. Порядок денний та інші подробиці повідомимо згодом», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у тимчасово захоплених частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей з 23 до 27 вересня тривали псевдореферендуми про приєднання до складу Росії. Ці «референдуми» пройшли під контролем російських військових. Жителі захоплених територій та місцева влада розповідали, що озброєні групи окупантів ходили із бюлетенями по домівках, погрожували, коли люди не хотіли відчиняти двері, та відмічали, хто голосує проти.

Завтра, 30 вересня, російський диктатор Володимир Путін оголосить про анексію окупованих територій України.

Сполучені Штати Америки вже заявили, що вважають «референдуми» на окупованих Росією територіях України незаконними. Сербія також не визнає результатів російських «референдумів» у частково окупованих Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

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Теги: РНБО війна путін референдум Володимир Зеленський президент

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