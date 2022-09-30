«Кровожерливі покидьки»: Зеленський відреагував на обстріли Запоріжжя

Зеленський: «Ворог лютує та намагається помститися за свої невдачі»

Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріли мирної колони у Запоріжжі, за його словами, ворог лютує через успіх українських військових на фронті і вбиває цивільних. Про це Зеленський повідомив у Telegram.

«Держава-терорист обстрілює ракетами мирне населення на Запоріжжі, Миколаївщині, Дніпропетровщині. Б’є по українських регіонах із реактивних систем залпового вогню та безпілотників. Лише по Запоріжжю та району окупанти випустили 16 ракет за один ранок! Так можуть чинити лише закінчені терористи, яким не має бути місця в цивілізованому світі. Ворог лютує та намагається помститися за нашу незламність і свої невдачі. Цинічно знищує мирних українців, адже давно втратив усе людське. Кровожерливі покидьки! Відповідатимете неодмінно. За кожне загублене життя українців», – зазначив глава держави.

Нагадаємо, унаслідок удару російськими загарбниками по цивільній колоні у Запоріжжі загинули щонайменше 23 особи, ще 28 отримали поранення.

Як повідомлялося, сьогодні біля сьомої ранку Запоріжжя було жорстоко атаковано ворогом. Через деякий час було здійснено повторну атаку. Пізніше стало відомо, що рашисти випустили по Запоріжжю, за попередніми даними, 16 ракет. Чотири з них влучили в район авторинку та по колоні цивільних.

Ворог завдав ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру. Мер Мелітополя Іван Федоров показав наслідки обстрілу цивільної колони. Він також підтвердив удар по колоні та зазначив, що люди щодня виїжджають з обласного центру, щоб підтримати своїх родичів, передати життєво важливі ліки мирному населенню і повернутись назад.