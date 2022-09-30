Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Кровожерливі покидьки»: Зеленський відреагував на обстріли Запоріжжя

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Кровожерливі покидьки»: Зеленський відреагував на обстріли Запоріжжя
Зеленський: «Відповідатимете неодмінно. За кожне загублене життя українців»
фото: Офіс президента

Зеленський: «Ворог лютує та намагається помститися за свої невдачі» 

Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріли мирної колони у Запоріжжі, за його словами, ворог лютує через успіх українських військових на фронті і вбиває цивільних. Про це Зеленський повідомив у Telegram.

«Держава-терорист обстрілює ракетами мирне населення на Запоріжжі, Миколаївщині, Дніпропетровщині. Б’є по українських регіонах із реактивних систем залпового вогню та безпілотників.  Лише по Запоріжжю та району окупанти випустили 16 ракет за один ранок! Так можуть чинити лише закінчені терористи, яким не має бути місця в цивілізованому світі. Ворог лютує та намагається помститися за нашу незламність і свої невдачі. Цинічно знищує мирних українців, адже давно втратив усе людське. Кровожерливі покидьки! Відповідатимете неодмінно. За кожне загублене життя українців», – зазначив глава держави.

Нагадаємо, унаслідок удару російськими загарбниками по цивільній колоні у Запоріжжі загинули щонайменше 23 особи, ще 28 отримали поранення.

«Кровожерливі покидьки»: Зеленський відреагував на обстріли Запоріжжя фото 1

Як повідомлялося, сьогодні біля сьомої ранку Запоріжжя було жорстоко атаковано ворогом. Через деякий час було здійснено повторну атаку. Пізніше стало відомо, що рашисти випустили по Запоріжжю, за попередніми даними, 16 ракет. Чотири з них влучили в район авторинку та по колоні цивільних. 

Ворог завдав ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру. Мер Мелітополя Іван Федоров показав наслідки обстрілу цивільної колони. Він також підтвердив удар по колоні та зазначив, що люди щодня виїжджають з обласного центру, щоб підтримати своїх родичів, передати життєво важливі ліки мирному населенню і повернутись назад.

Теги: Telegram окупанти ворог держава поранення Запоріжжя населення рашисти

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський 29 вересня звернувся до українців
Зеленський анонсував важливі рішення для України (відео)
Вчора, 22:16
Зеленський відреагував на цинічні обстріли росіянами Миколаєва
Зеленський розповів про нові результати на передовій
Вчора, 23:12
Рашисти вгатили ракетами по автоколоні громадян для виїзду/в’їзду на/з тимчасово окупованої території України  
Окупанти похвалилися, що обстріляли колону авто у Запоріжжі (фотодокази) 
Сьогодні, 11:00

Політика

«Кровожерливі покидьки»: Зеленський відреагував на обстріли Запоріжжя
«Кровожерливі покидьки»: Зеленський відреагував на обстріли Запоріжжя
Молдова передасть Україні гумдопомогу на понад 800 тис. євро: що увійде
Молдова передасть Україні гумдопомогу на понад 800 тис. євро: що увійде
Трамп хоче помирити Росію з Україною
Трамп хоче помирити Росію з Україною
Зрадник Царьов в істериці: ЗСУ зіпсують Путіну «велике свято»
Зрадник Царьов в істериці: ЗСУ зіпсують Путіну «велике свято»
Медичне забезпечення рашистів ускладнить їм ситуацію на фронті – британська розвідка
Медичне забезпечення рашистів ускладнить їм ситуацію на фронті – британська розвідка
Арестович відповів, як діятимуть ЗСУ у разі нападу РФ із Білорусі
Арестович відповів, як діятимуть ЗСУ у разі нападу РФ із Білорусі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
Путін анонсував нові конфлікти на території СНД
89K
Резніков розповів, чи буде в Україні додаткова мобілізація
80K
Саакашвілі несподівано звернувся до білоруського диктатора Лукашенка
42K
ЗСУ вдарили по п’ятьох ворожих командних пунктах – Генштаб
40K
Аналітики ISW оцінили ймовірність нападу Білорусі на Україну
30K
Як повалити Путіна? Що говорить наука

Новини

ЗСУ вдарили по п’ятьох ворожих командних пунктах – Генштаб
Сьогодні, 07:19
П'ять хороших новин 29 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
На Запоріжжі ЗСУ знищили три ворожі ракетних комплекси С-300
Вчора, 07:13
П'ять хороших новин 28 вересня, які наближають перемогу
28 вересня, 21:07
Партія Порошенка вимагає нової люстрації
28 вересня, 16:00
Пропагандист похизувався, хто приїхав на псевдореферендум «ЛНР» (фото)
28 вересня, 13:11

Прес-релізи

Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
29 вересня, 18:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту