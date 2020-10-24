Поліція відкрила справу через можливе стеження за Арахамією



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Під автомобілем, який належить народному депутату України, був виявлений підозрілий предмет

Зараз проводиться експертиза для остаточного визначення підозрілого предмета

За фактом можливого стеження за народним депутатом Давидом Арахамією поліція відкрила кримінальну справу.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Києва.

Справу розпочато за ч. 1 ст. 182 (незаконне збирання, зберігання, використання конфіденційної інформації про особу, порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України.

«Так, 24 жовтня 2020 в поліцію Києва надійшло повідомлення про те, що під автомобілем, який належить народному депутату України, виявлений підозрілий предмет. Фахівці вибухо–технічної служби обстежили цей предмет і встановили, що він не є вибухонебезпечним. Попередньо, цим предметом є трекер для відстеження переміщень автомобіля», – повідомили в прокуратурі.

Предмет було направлено на експертне дослідження.

«За результатами експертизи щодо виявленого предмета буде визначена остаточна кваліфікація і подальша підслідність кримінального провадження», – додали правоохоронці.

Нагадаємо, 24 жовтня Арахамія заявив, що виявив під колесом свого автомобіля підозрілий предмет, який може використовуватися для стеження.

До слова, СБУ викрила «перевертнів», які займалися «прослушкою» і продажем зброї.