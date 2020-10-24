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    У світі

    У Нідерландах затримали човен із 300 кілограмами кокаїну

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    У Нідерландах затримали човен із 300 кілограмами кокаїну

    Поліція виявила 300 кілограмів кокаїну в порту Брескенс

    Поліція Нідерландів виявила 300 кг кокаїну на човні в порту Брескенс, ще 50 кг наркотиків знайшли у сумці, яку морем винесло на пляж.

    Про це повідомляє NOS.

    «Поліція виявила 300 кілограмів кокаїну в порту Брескенс. Наркотики були заховані у човні. Екіпаж, троє чоловіків, заарештовані. Човен та кокаїн вилучено», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що невдовзі після цього на пляжі в цьому ж таки регіоні було знайдено сумку приблизно з 50 кілограмами кокаїну.

    Правоохоронці підозрюють, що обидві знахідки пов’язані між собою.

    У будинках трьох затриманих чоловіків проведено обшуки.

    Поліція продовжує розслідування.

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