У Нідерландах затримали човен із 300 кілограмами кокаїну



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Поліція виявила 300 кілограмів кокаїну в порту Брескенс

Поліція Нідерландів виявила 300 кг кокаїну на човні в порту Брескенс, ще 50 кг наркотиків знайшли у сумці, яку морем винесло на пляж.

Про це повідомляє NOS.

«Поліція виявила 300 кілограмів кокаїну в порту Брескенс. Наркотики були заховані у човні. Екіпаж, троє чоловіків, заарештовані. Човен та кокаїн вилучено», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що невдовзі після цього на пляжі в цьому ж таки регіоні було знайдено сумку приблизно з 50 кілограмами кокаїну.

Правоохоронці підозрюють, що обидві знахідки пов’язані між собою.

У будинках трьох затриманих чоловіків проведено обшуки.

Поліція продовжує розслідування.