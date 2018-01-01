Порошенка допитають у справі про держраду Януковича
- Сьогодні, 12:32
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Чинного президента допитають про зраду колишнього
В Оболонському районному суді Києва збираються допитати президента України Петра Порошенка у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича. Про це повідомив прокурор у справі Руслан Кравченко, передає видання Інтерфакс-Україна.
Перед початком судового засідання журналісти запитали у прокурора, скільки ще буде свідків.
Кравченко відповів: «Наступного тижня ми плануємо допитати постпреда України при ООН Єльченка, а також президента Порошенка Петра Олексійовича».
За його словами, ці свідки будуть останніми зі сторони обвинувачення.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на засіданні по справі державної зради екс-президента України Віктора Януковича на стороні обвинувачення виступить колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов.