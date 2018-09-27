Порошенко: миротворча місія ООН має врегулювати конфлікт на Донбасі, а не заморозити



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Президент України розраховує, що Радбезу ООН вдасться погодити потужний мандат місії ООН на Донбас

Президент Петро Порошенко заявив, що Україна все ще розраховує на узгодження такого мандату багатонаціональної миротворчої операції під егідою ООН, яка змогла би врегулювати конфлікт на Донбасі, а не заморозити його.

Про це Порошенко заявив під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Президент наголосив, що навіть після того, як ООН не вдалося запобігти агресії проти України, все ще залишалася надія, що Організація допоможе у врегулюванні конфлікту шляхом розгортання миротворчої місії на тимчасово окупованій території Донбасу.

«Навіть після того, як ООН не вдалося запобігти агресії проти України, ми все ще сподівалися на допомогу Організації у врегулюванні конфлікту шляхом розгортання багатонаціональної миротворчої місії на тимчасово окупованій території Донбасу. Місії з потужним мандатом та широким колом відповідальності, що сприятиме поверненню миру на українську землю. А не тієї, що допоможе заморозити конфлікт або закріпити присутність агресора та його поплічників на Донбасі», - заявив український президент.

Україна, за його словами, повністю поділяє підхід генерального секретаря до миротворчої діяльності ООН.

«Україна повністю поділяє підхід Генерального секретаря до миротворчої діяльності Організації у рамках концепції «Дії з підтримання миру» (A4P). Це своєчасна можливість для держав-членів та керівництва ООН вжити заходів, спрямованих на реальні зміни у миротворчій діяльності ООН. Йдеться саме про таку миротворчу діяльність, по яку Україна зверталася до ООН ще у квітні 2015 року, коли я направив відповідного листа, підтриманого Верховною Радою України, на адресу Голови Ради Безпеки, Президента Генеральної Асамблеї та Генерального секретаря ООН. Ми серйозно розраховуємо на подальший прогрес у вирішенні цього важливого питання. Врешті-решт, чітко у відповідності до теми наших сьогоднішніх Загальних дебатів «Зробити ООН корисною для всіх людей», саме за допомогою погодженої Радою Безпеки миротворчої місії, ООН може врятувати численні життя людей та запобігти їх подальшим стражданням», - підкреслив Порошенко.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко виступив з промовою на сесії Генасамблеї ООН, яка традиційно відбувається у Нью-Йорку.

Порошенко в ООН розповів про причини агресії РФ проти України.