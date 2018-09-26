Порошенко в ООН розповів про причини агресії РФ проти України



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Причиною агресії РФ є сама українська незалежність, заявив глава держави

Росія пішла гібридною війною на Україну через намір останньої стати справді незалежною та успішною державою.

Про це заявив президент Петро Порошенко під час виступу на Генеральній асамблеї ООН.

«Не забуваймо, що це за війна. Україна ухвалила суверенне рішення про власний шлях до вільного світу, заснованого на демократичних цінностях та правилах. Росія карає Україну за це. Вбиває. Руйнує будинки«, - заявив глава держави.

Він наголосив, що РФ діє дуже нахабно, цинічно та підступно.

«Вона бреше у промисловому масштабі. Вона робить вигляд, що Україна, як і Грузія, сама напала на себе. Чи знаємо ми, який наступний сусід Росії «нападе на себе»? Чи буде світ й далі перебувати в стані «зручного заціпеніння», сподіваючись, що «наступним буду не я»?», - звернувся Порошенко до делегатів Генасамблеї ООН.

«Ми захищаємо українську землю та наш вільний вибір. Ми протистоїмо відроджуваній неоімперіалістичній державі, яка хоче поділити світ наново – і таким чином ми захищаємо вільний світ. ООН не повинна мовчати, коли цінності та принципи, закріплені її статутом та принципами міжнародного права, порушуються країною, що має право вето. Це не просто виклик, це наш шанс зробити Організацію Об'єднаних Націй користною для всіх людей і реалізувати таким чином девіз цієї сесії асамблеї», - наголосив український лідер.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко виступив з промовою на сесії Генасамблеї ООН, яка традиційно відбувається у Нью-Йорку.

Раніше перший заступник Голови Верховної Ради, уповноважена президента з питань мирного врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко повідомила, що Порошенко у виступі та на зустрічах в рамках Генасамблеї ООН підніматиме питання безпекової й гуманітарної ситуації на Донбасі та в окупованому Криму, а також активізації торговельно-економічного співробітництва з іншими країнами.