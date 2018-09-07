Порошенко може зустрітися з Трампом на Генасамблеї ООН - Адміністрація президента



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Дональд Трамп та Петро Порошенко

Наразі ше формується програма участі як президента України, так і США

Заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв повідомив, що президент України Петро Порошенко може зустрітися з президентом США Дональдом Трампом на Генасамблеї ООН.

Про це він сказав в інтерв'ю BBC Україна.

«Станом на сьогодні ще формується програма участі як президента України, так і США. Ще немає остаточного підтвердження як самої участі, так і часових рамок перебування Дональда Трампа на Генасамблеї. Як тільки ми отримаємо всі підтвердження, тоді будемо розглядати можливі опції» - сказав він.

За словами Єлісєєва, Порошенко зараз готується до заходів на Генасамблеї ООН, плануються двосторонні зустрічі, його участь у загальнополітичних дебатах. Зокрема, 26 вересня заплановано його виступ, а також зустріч з флагманами світового бізнесу та українською громадськістю.

Раніше Порошенко доручив дипломатам підготувати нову резолюцію щодо анексованого Росією Криму до наступної сесії Генасамблеї ООН.

Як відомо, 73-я Генеральна асамблея ООН відкриється 18 вересня.