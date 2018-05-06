Порошенко: олігархи не можуть розраховувати на привілеї в Україні

«Я за останніх чотири роки продемонстрував, що жоден олігарх не може розраховувати на привілеї», - заявив президент

Президент України Петро Порошенко заявив, що за його головування «жоден олігарх не може розраховувати на привілеї». Про це він розповів в інтерв’ю німецького журналу Focus, переклад якого опублікував «Укрінформ». Журналісти спитали Порошенка, наскільки важко ускладнювати життя потужним олігархічним групам,



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Фото: Главком Петро Порошенко

«Я за останніх чотири роки продемонстрував, що жоден олігарх не може розраховувати на привілеї», - заявив президент

Президент України Петро Порошенко заявив, що за його головування «жоден олігарх не може розраховувати на привілеї».

Про це він розповів в інтерв’ю німецького журналу Focus, переклад якого опублікував «Укрінформ».

Журналісти спитали Порошенка, наскільки важко ускладнювати життя потужним олігархічним групам, якщо ти сам є олігархом.

На що Порошенко відповів: «У цьому в мене немає перешкод. Я за останніх чотири роки продемонстрував, що жоден олігарх не може розраховувати на привілеї. Навпаки: мене атакують олігархи, чиї ЗМІ поширюють фейкові новини про мене».

Також Focus спитав у президента, чому він любить гроші, на що Порошенко заявив: «Я не люблю гроші».

Нагадаємо, у інтерв’ю Порошенко також повідомив, що він сподівається на появу Антикорупційного суду вже у цьому місяці.