Порошенко каже, що Антикорупційний суд може з'явитися вже в травні

Президент стверджує, що виступає за прискорення створення Антикорупційного суду в Україні

Президент України Петро Порошенко допускає створення Вищого антикорупційного суду вже в першій половині 2018 року. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому журналу Focus, передає DW. Ми хочемо прискорити створення незалежного Антикорупційного суду. Я переконаний, що це вдасться зробити в першій половині року, можливо, вже в травні", - заявив



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко

Президент стверджує, що виступає за прискорення створення Антикорупційного суду в Україні

Президент України Петро Порошенко допускає створення Вищого антикорупційного суду вже в першій половині 2018 року. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому журналу Focus, передає DW.

Ми хочемо прискорити створення незалежного Антикорупційного суду. Я переконаний, що це вдасться зробити в першій половині року, можливо, вже в травні", - заявив Порошенко. В інтерв'ю український президент також відзначив негативний вплив конфлікту на Донбасі на загальну ситуацію в країні.

«Ми успішно б розвивали нашу державу, якщо б не було війни», - додав Порошенко.

Як відомо, створення Антикорупційного суду стало однією з головних вимог до України з боку її західних партнерів. Саме від виконання Україною цих реформ залежить надання їй фінансової допомоги з боку Заходу та продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.