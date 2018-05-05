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    Порошенко каже, що Антикорупційний суд може з'явитися вже в травні

    Президент стверджує, що виступає за прискорення створення Антикорупційного суду в Україні
    Президент України Петро Порошенко допускає створення Вищого антикорупційного суду вже в першій половині 2018 року. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому журналу Focus, передає DW. Ми хочемо прискорити створення незалежного Антикорупційного суду. Я переконаний, що це вдасться зробити в першій половині року, можливо, вже в травні", - заявив
    • Сьогодні, 15:43
    • Розсилка
    Петро Порошенко
    Петро Порошенко

    Президент стверджує, що виступає за прискорення створення Антикорупційного суду в Україні

    Президент України Петро Порошенко допускає створення Вищого антикорупційного суду вже в першій половині 2018 року. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому журналу Focus, передає DW.

    Ми хочемо прискорити створення незалежного Антикорупційного суду. Я переконаний, що це вдасться зробити в першій половині року, можливо, вже в травні", - заявив Порошенко. В інтерв'ю український президент також відзначив негативний вплив конфлікту на Донбасі на загальну ситуацію в країні.

    «Ми успішно б розвивали нашу державу, якщо б не було війни», - додав Порошенко.

    Як відомо, створення Антикорупційного суду стало однією з головних вимог до України з боку її західних партнерів. Саме від виконання Україною цих реформ залежить надання їй фінансової допомоги з боку Заходу та продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

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