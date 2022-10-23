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Порошенко передав розвідникам Нацгвардії броньоване авто

Христина Жиренко
glavcom.ua
Порошенко передав розвідникам Нацгвардії броньоване авто
Цей броньований автомобіль був одним з останніх на складах Європи, але все ж його вдалося викупити та привезти в Україну

Авто збільшить кількість «бавовни» та наблизить перемогу – Порошенко

Броньований мікроавтобус для розвідників, які виконують найсекретніші завдання, передав Петро Порошенко з волонтерами ГО «Справа Громад».

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«Спробуйте на цих фото знайти українську розвідку. Бачите лише автомобіль? Я теж. На те вони і розвідники. Це авто ми передали нашим хлопцям з Нацгвардії, які виконують найнебезпечнішу роботу на фронті – заходять у тил до ворогів, влаштовують диверсії, щохвилини ризикуючи своїм життям. Усі дивні вибухи на незаконних забудовах (мостах), усі загадкові смерті колаборантів – це велика робота людей, імена яких ми ніколи не дізнаємося», – заявив Порошенко.

Він також зазначив, що цей броньований автомобіль був одним з останніх на складах Європи, але все ж його вдалося викупити та привезти в Україну.

«Я глибоко переконаний, що це авто, така наша з вами допомога збільшить кількість «бавовни» та наблизить нашу перемогу», – резюмував Порошенко

Теги: війна автомобіль Петр Порошенко

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