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Порошенко передав на аукціон «все, що залишилось від псковських десантників» (фото)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко передав на аукціон «все, що залишилось від псковських десантників» (фото)
П'ятий президент передав на аукціон російський автомат, який «затрофеїли» бійці 206-го батальйону на Херсонщині
фото: Європейська солідарність

Активісти об'єднань «Солідарна Молодь» та «Твоя брама» організували благодійну виставку-аукціон «Незламні» для збору коштів на підтримку ЗСУ. Серед лотів – роботи молодих художників. Митці використали для своїх патріотичних інсталяцій гільзи, уламки танків та каски ворожої армії, які були зібрані на місцях боїв після деокупації українських територій. 

Аукціон підтримали Петро та Марина Порошенки – вони передали три унікальні лоти. Фонд Порошенка також традиційно подвоїть суму, зібрану волонтерами. 

Аукціон триватиме протягом тижня. На зібрані гроші планують придбати для бійців на фронт автівку та зимовий одяг. Сторінки благодійного аукціону у Facebook та Instagram.

Порошенко передав на аукціон «все, що залишилось від псковських десантників» (фото) фото 1

«Незламні – за останні місяці це слово стало синонімом слова «українці». Ми вперто і впевнено даємо відсіч окупантам. Ми боремося і йдемо вперед. Ми просто живемо кожного дня. «Незламні» – саме таку назву має сьогоднішня виставка-аукціон, яку ми відкриваємо для того, щоб зібрати кошти на підтримку українських Збройних Сил», – сказала на відкритті виставки Марина Порошенко.

Вона представила одну з робіт, яка була виготовлена вихованцями інклюзивного центру з Рубіжного у 2018 році. Картина називається «Лелека з Рубіжного». 

Порошенко передав на аукціон «все, що залишилось від псковських десантників» (фото) фото 2

«Це картина, яка пройшла через мою душу. Рівно чотири роки тому у 2014 році вихованці навчально-реабілітаційного центру з міста Рубіжне Луганської області подарували її мені. А сьогодні там йдуть запеклі бої. Місто знаходиться під окупацією. Там чинять свої злочини рашисти, кадирівці і колабонти. Але українська армія впевнено відвойовує українську землю на Луганщині. Я впевнена, що Рубіжне стане знову українським», – сказала Марина Порошенко. 

Ще один лот – карта України 1918 року, унікальний документ, який показує етнічні межі України – з Кримом, Курщиною і Кубанню. «Ми бачимо, що безумовно туди входить Крим. Кордони поширюються на Гомельщину, зараз це Білорусь. В Україну входить східна Слобожанщина – це сучасна Курська та Воронезька області росії. І саме об такий документ розбивається російська пропаганда», – наголошує Марина Порошенко. 

Порошенко передав на аукціон «все, що залишилось від псковських десантників» (фото) фото 3

Петро Порошенко передав на аукціон російський автомат, який «затрофеїли» бійці 206-го батальйону на Херсонщині. 

«Аналоговнєт». Це – АК-12. Коли росіяни прийшли до нас –  казали, що це найкраща стрілецька зброя, якою озброєні псковські десантники. Вони прийшли саме з цим автоматом вбивати українців. Його мені подарувала шоста рота 206-го батальйону з наших позицій у Херсонській області. Покупцю я скажу місце і підрозділ псковських десантників, а також подарую фото БМД, яка була «зупинена» нашою шостою ротою. Він, звісно, розсвердлений і непридатний для використання. Він буде гарним символом нашої перемоги», – представив лот Петро Порошенко. 

7 фото
На весь екран

«Допомога ЗСУ не повиннна зупинятися. Ми зробили цю виставку, щоб люди, які будуть донатити на ЗСУ, мали собі на згадку такий незвичайний експонат. Кожен лот буде виставлений на сторінках аукціону «Незламні» у Facebook та Instagram, кожен матиме свою фіксовану ціну. Всі, хто хоче взяти участь, донатять на той чи інший експонат, і через рандомайзер ми оберемо переможця кожного лоту», – пояснила лідерка ВГО «Солідарна Молодь» Дінара Габібуллаєва.

Нагадаємо, за півроку після початку широкомасштабного вторгнення російської армії Фонд Порошенка, компанія «Рошен» та волонтери ГО «Справа Громад» передали у ЗСУ допомогу на суму більше 1 млрд 650 млн грн. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини, вантажівки та пікапи, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва.

Теги: армія аукціон гроші зброя картина росіяни українці фронт Петро Порошенко допомога ЗСУ

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