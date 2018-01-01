Порошенко підтримав додаткові заходи з протидії пропаганді РФ

Указ набуде чинності з дня опублікування

Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 січня 2018 року «Про додаткові заходи з протидії інформаційній агресії Російської Федерації». Такий указ №25/2018 від 9 лютого 2018 року оприлюднено у п'ятницю на сайті глави української держави.Рішення РНБО, введене в дію цього



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Указ набуде чинності з дня опублікування

Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 січня 2018 року «Про додаткові заходи з протидії інформаційній агресії Російської Федерації».

Такий указ №25/2018 від 9 лютого 2018 року оприлюднено у п'ятницю на сайті глави української держави.

Рішення РНБО, введене в дію цього указу, додається, але для службового користування.

Указ президента України набуває чинності з дня його опублікування. Контроль за виконанням відповідного рішення покладено на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 січня 2018 року «Про проект Закону України «Про національну безпеку України».