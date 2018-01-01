РНБО підтримала проект закону про нацбезпеку України

Оборонний закон розроблявся у тісній взаємодії з експертами НАТО, США та Європейського Союзу

Рада національної безпеки та оборони України підтримала проект закону «Про національну безпеку України». Про це повідомляє прес-служба РНБО. «На засіданні члени РНБО України обговорили і підтримали проект закону «Про національну безпеку України», — йдеться у повідомленні. Зазначається,



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Оборонний закон розроблявся у тісній взаємодії з експертами НАТО, США та Європейського Союзу

Рада національної безпеки та оборони України підтримала проект закону «Про національну безпеку України». Про це повідомляє прес-служба РНБО.

«На засіданні члени РНБО України обговорили і підтримали проект закону «Про національну безпеку України», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей закон розроблявся у тісній взаємодії з експертами НАТО, США та Європейського Союзу з метою приведення української законодавчої бази у відповідність до стандартів держав-членів НАТО. Після ухвалення Парламентом цей закон має стати основою для розробки та оновлення законодавства у сфері національної безпеки і оборони.

За словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, закон «Про національну безпеку України» має узагальнити та привести до єдиного знаменника усі вже здійснені та заплановані реформи сектору безпеки і оборони України, а також поєднати у собі не тільки базові засади національної безпеки, а й питання демократичного цивільного контролю та основи планування у цих сферах.

Турчинов додав, що законопроект спрямовано на підвищення ефективності діяльності всіх складових сектору безпеки і оборони відповідно до норм і стандартів НАТО та ЄС.

«Якнайшвидше ухвалення цього законопроекту має стати важливим елементом у сфері захисту української державності та протидії російській агресії», — наголосив Турчинов.

Раніше Рада національної безпеки та оборони на своєму засіданні затвердила Державне оборонне замовлення на 2018-2020 роки.