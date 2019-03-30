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    Політика

    Порошенко пообіцяв ініціювати проведення саміту в «нормандському форматі»

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    Президент України Петро Порошенко - Порошенко пообіцяв ініціювати проведення саміту в «нормандському форматі»
    Президент України Петро Порошенко

    «Нічого важливішого для того, щоб припинити якнайшвидше війну і почати мирне відновлення суверенітету для нас не існує», - зазначив глава держави

    Президент України Петро Порошенко пообіцяв, що одразу після президентських виборів в разі перемоги він ініціюватиме проведення саміту в «нормандському форматі» в координації з американськими партнерами України.

    Про це він заявив в ефірі телеканалу «Україна».

    «Я твердо переконаний, що ми маємо розпочинати з погодження проекту рішення про запровадження «блакитних шоломів» ООН – миротворців. Нічого важливішого для того, щоб припинити якнайшвидше війну і почати мирне відновлення суверенітету для нас не існує», - зазначив глава держави.

    Порошенко додав, що  не йдеться про загострення ситуації на фронті в останній тиждень, бо ситуація напружена від самого початку збройної агресії Росії проти України.

    Він наголосив, що українська армія готова і здатна зупинити ворога, але підкреслив, що його пріоритетом є завершення війни з залученням миротворчої місії ООН на Донбасі.

    «Ми говоримо, що п’ять років в Україні йде війна. Повномасштабна війна. Це ніякий не заморожений конфлікт. Майже кожен день Україна втрачає своїх найкращих хлопців та дівчат. І на сьогоднішній день 2961 український воїн загинув під час цієї війни. Це лише склад бойових втрат», - сказав Порошенко.

    До слова, наступний саміт Україна-ЄС відбудеться 8 липня.

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