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    Саміт Україна-ЄС відбудеться 8 липня

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    <p><span>У 2018 році Україну на саміті представляв президент Петро Порошенко, ЄС - голова Ради ЄС Дональд Туск і голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер</span></p> - Саміт Україна-ЄС відбудеться 8 липня

    У 2018 році Україну на саміті представляв президент Петро Порошенко, ЄС - голова Ради ЄС Дональд Туск і голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер

    Минулорічний саміт з ЄС став успішним для України

    Наступний саміт Україна-ЄС відбудеться 8 липня, повідомив кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі. За його даними, європейську сторону на заході представлятиме президент Європейської ради Дональд Туск.

    Торішній саміт Україна-ЄС відбувся в Брюсселі 9 липня. Україну на зустрічі представляв президент Петро Порошенко, ЄС – президент Європейської ради Дональд Туск і голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Тоді офіційний Брюссель вчергове визнав агресію Росії та закликав звільнити політичних в’язнів.

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    Раніше повідомлялося, що президент Петро Порошенко 20 березня у Брюсселі взяв участь у неформальному міні-саміті «Україна–Європейський союз».

    Згодом у Порошенка підбили підсумки міні-саміту «Україна-ЄС».

    Під час цього саміту було затверджено декларацію, в якій йдеться, що Євросоюз не збирається визнавати російську окупацію Криму.

    Також президент заявив, що сподівається на проведення чергового саміту «Україна-ЄС» на початку літа.

     Читайте також: 
    «Народ, якому можна довіряти». Головні підсумки саміту Україна-ЄС


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