Порошенко попереджає про небезпеку для реформ в Україні



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Петро Порошенко

Президент: «Росія зробила величезні кроки ... щоб повернути Україну до своєї сфери впливу»

Президент Петро Порошенко попередив, що прозахідні реформи в Україні знаходяться під загрозою через наближення президентських та парламентських виборів, та, на його думку, російське втручання в кампанію. Відповідну заяву він зробив під час інтерв'ю Financial Times.

Говорячи напередодні Дня Незалежності України в п'ятницю, пан Порошенко зазначив, що основні досягнення його президентства включають становлення України на шлях європейської та трансатлантичної інтеграції, відсіч російського тиску та прийняття реформ у системі освіти, охороні здоров'я, пенсійної реформи, реформи в сферах банківського сектору та державного управління.

Однак він додав: «Через президентські вибори всі ці процеси реформ знаходяться під загрозою. Безумовно … Процеси реформ не є незворотними і тому вони в небезпеці. Чому? Через Росію. Росія в рамках гібридної війни здійснила величезні кроки, щоб повернути Україну до своєї сфери впливу».

Окрім традиційних військових методів та часткового торгового ембарго, «участь Росії у виборчому процесі величезна - через кібервійну, за допомогою соціальних мереж, за допомогою телевізійних станцій та підтримки політичних сил, незалежно від того, чи є вони лівими, правими, проросійськими чи націоналістичними», - додав він.

Порошенко визнав ризик того, що нетрадиційні кандидати - серед прогнозованих кандидатів комедійний артист і поп-зірка - можуть отримати переваги від суспільного невдоволення політичним устроєм, станом економіки та війною.

«Популістські, безвідповідальні сили, використовуючи різні технології, можуть отримати перемогу або принаймні частину голосів. Але я пишаюсь тим, що весь час вибір українського народу був дуже відповідальним. Я абсолютно впевнений, що цього разу він буде таким самим, і що Путін не зможе грати з голосами українських виборців», - сказав глава української держави.

Нагадаємо, заступник голови ЦВК Андрій Магера вважає, що парламент не встигне змінити виборчий закон до наступних парламентських виборів.

Магера також вважає, що президентські вибори 2019 року можуть пройти і за старим складом Центрвиборчкому.